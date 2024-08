Đokovićev put ka tituli vodi pravo na Sinera! Održan žrijeb za US open, evo ko ga sve čeka u Njujorku

Novak Đoković saznao je spisak protivnika na posljednjem grend slemu u sezoni!

Žrijebom za US open određen je put Novaka Đokovića ka finalu i 25. grend slem trofeju! Na posljednjem grend slemu u sezoni, koji počinje u ponedjeljak, Nole će do finala izbjeći duele protiv Janika Sinera, Karlosa Alkaraza i Danila Medvedeva, jer su svi na drugom kraju "kostura". To znači da će sa Italijanom, aktuelnim kontroverznim "Brojem jedan", moći da igra tek u meču za titulu, kao i protiv Alkaraza, koji bi sigurno odmah htio "reprizu" nedavnog finala Olimpijskih igara u Parizu.