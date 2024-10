Medvedev pobjesnio u Šangaju, neće da ćuti zbog Sinera i Alkaraza!

Danil Medvedev neće da ćuti i da gleda kako se sve radi da se favorizuju neki teniseri.

Izvor: EPA-EFE/YOAN VALAT

Danil Medvedev je dobio Matea Arnaldija i prošao dalje na turniru u Šangaju, ali nije bio nimalo zadovoljan. Prvo se tokom meča svađao sa sudijama, a onda je optužio organizatore da favorizuju Janika Sinera i Karlosa Alkaraza! Izgubio je prvi set 7:5 Medvedev, prije nego što je dobio naredna dva 6:4, 6:4, a nimalo mu se nisu svidjele loptice sa kojima je igrao.

"Dobre loptice" napisao je Medvedev na TV kameri nakon pobjede na ovom meču, a onda je uz ironičan osmijeh napustio teren. Nekadašnji broj jedan se na kraju oglasio i rekao na konferenciju za medije da su loptice takve da idu na korist nekim igračima.

"Mislim da ove loptice jednostavno idu u korist igračima koji imaju jak udarac iz mrtvih lopti. Neki su tu bolji, neki nisu. Zapravo su dva tenisera koji ovo najbolje rade već dva najbolja tenisera na svijetu i siguran sam da bi bili dobri i bez ovih loptica. Ali sa ovim lopticama oni su jedina dvojica tenisera koji mogu da stvore nevjerovatnu moć. To su Janik i Karlos, to im dodaje novu snagu. Ja ću probati da se borim sa ovim što imam, probaću da nađem snagu koji nisam imao ni kao mlađi", rekao je iskreno i ljuto Danil Medvedev.

Medvedev je naglasio da njegova građa nije takva da može dobro da igra sa lopticama kakve se koriste na turniru na kome poslije pet godina igra i Novak Đoković. "Radili su se testovi eksplozinosti i snage mišića, a ja to nemam. Ja mogu mnogo snage da proizvedem u loptici kada ona stane, tako da pokušavam da uradim šta god mogu. I dalje ne igram loše, borim se, hoću da odem do kraja", rekao je on.

Novak Đoković je startovao u drugom kolu ovog turnira oi tu je teškom mukom savladao Aleksa Mikelsena iz Amerike 7:6, 7:6. Sada u trećem kolu čeka boljeg iz meča Flavija Kobolija i Stanislasa Vavrinke.