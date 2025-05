"Pitao sam sudiju šta će nam krov onda": Novak Đoković na konferenciji progovorio o sukobu na terenu

19 : 27 Konferencija je završena Završena je konferencija za medije.

19 : 26 O sukobu sa sudijom oko krova "Pitao sam ih kada će da odnesu odluku da zatvore krov i koliko dugo treba da igramo po kiši. Pljuštala je kiša, uticalo je na teren, postao je loš, loš je bio odskok loptice. Prva informacija od sudije je da su odlučili da čekaju, pitao sam ih ko su to oni i gdje su to oni. Rekao mi je da su to supervizori i oni koji su odlučili da ostane otvoren. Pitao sam da li mogu da dođu da vide, drugačije je kada gledate iz kancelarije nego kada ste na terenu. Bilo je to. Ako zatvore krov, znao sam da moramo da nastavimo da igramo, što je i bilo. Pitao sam kakve veze ima da ga zatvore sada nego za 10 minuta. I Mekdonald se na to žalio, kada sam napravio brejk, tada je pitao supervizora zašto ne zatvara krov. Bilo je zbunjujuće, jer su na prognozi vidjeli da će da stane, ali nije stala. Supervizor mi je rekao da igraju na drugim terenima, odgovorio sam mu 'da, ali mi imamo krov, šta je poenta u krovu, ako ga imamo i ne koristimo.' Onda su zatvorili krov, čuo sam da je cijeli stadion skandirao da se zatvori krov, bilo je to dobro za sve."

19 : 26 "Novače, čeka te Francuz" U narednoj rundi Novak će igrati protiv Francuza, još ne zna protiv kog, što znači da će publika biti na strani rivala. "Logično je, ako gledate sva četiri slema, kada igrate protiv domaćeg igrača, publika će da bude na njihovoj strani. Nije to ništa čudno, očekivano je. U Francuskoj je, u poređenju sa drugim slemovima, drugačije u smislu da su ljudi strastveniji, da daju više energije svojim igračima. Nekim igračima to može da smeta, nije to idealno okruženje u kom igrate, morate da budete spremni za to. Igrao sam u mnogo neprijateljskih atmosfera, nije to nešto sa čim nemam iskustva. Ne kažem da će da bude neprijateljsko, ali očekujem da ako igram protiv Francuza, da će većina da bude na njegovoj strani, da to nije ništa lično prema meni. Na terenu, kada si tu, kada se dešavaju stvari koje pređu granicu, razumijem igrače koji štite svoj prostor, integritet, ako neko pokaže nepoštovanje.. Ima provokatora. Ne mislim da su u većini, ima ih tu i tamo, pređu granicu, desilo se meni više puta. Ponekad bih ignorisao, ponekad bih se suočio sa njima, došlo bi do te vrste sukoba. To je borba, ponekad nije samo protiv igrača."

19 : 25 "Zašto nisi igrao u Rimu? "Odlučio sam da igram u Madridu, ne u Rimu. Obično biram Rim, sada sam htio da promijenim malo, dugo nisam igrao u Madridu. Nisam htio da igram oba, igrao sam Monte Karlo poslije Majamija, što možda nije bila najbolja odluka. Tamo se osjećam kao od kuće i očekivanja su da igram, teško je propustiti taj turnir. Ženeva nije bila u rasporedu, pričao sam sa timom i odlučio da igram. Imao sam samo dva meča na šljaci, ja sam tip igrača kome je potrebno više da igra na šljaci da bi ušao u formu na toj podlozi. Ako analizirate moje sezone i karijeru, vidjećete da mi je potrebno vrijeme da se naviknem na podlogu, kretanje i udarce. Dobar je potez bio što sam otišao u Ženevu. Mučio sam se malo sa samopouzdanjem, sumnjao sam u svoju igru, odigrao sam četiri meča, osvojio titulu, osjećaj je na Rolan Garosu drugačiji nego što je bio prije tri nedjelje. Vidjeću dokle mogu da doguram, ali je za sada dobro."

19 : 24 "Pokušavam da razumijem vaše pitanje" "Pokušavam da razumijem vaše pitanje i povezanost u vezi tih povreda nekada i sada. Sada nemam te velike povrede, postoje neke sitnice i problemi, manji. Kako si stariji. To su stvari na koje moraš više pažnje da posvetiš, prevencija, održavanje tijela i rad na tijelu. Sada je teže nego prije 15 godina. Kada si mlađi, tijelo ti se brže oporavlja. To je priroda, sat je takav, moraš da praviš promjene sa timom, da paziš na način treninga, prevencija i treninzi, sve to su detalji da bi ostao na tom nivou. Sa mentalnog aspekta, uvijek ima izazova, ima sumnji, ali je tu motivacija, cilj. Ono što te inspiriše, za šta želiš da se takmičiš. Imam nekoliko različitih motivacija koje me tjeraju da idem dalje. Istorija, rekordi, dostignuća u ovom sportu. To ne krijem. Ne smeta mi da to kažem javno. To osjećam i to želim da unesem u svoj svakodnevni život na terenu. Nije lakši u smislu motivacije. Moraš da 'kopaš' duboko i da se okružiš pravim ljudima. Imam dobro okruženje, radim različite stvari i držim svoj mozak svježim."

19 : 23 "To je bila moja najveća povreda" "Najveća povreda koju sam imao u karijeri bila je povreda lakta, imao sam povrede, ali je ta duže trajala, igrao sam pod lijekovima. U jednom momentu bilo je previše, pa sam napravio pauzu, nisam htio da se operišem, pa sam se operisao. Onda sam promijenio servis u potpunosti, biomehanika je bila promijenjena zbog povrede. Taj nivo samopouzdanja kada se vraćaš i kada nisi igrao dugo, dolazi sa mečevima. Za mene je bilo izazovnije, jer sam promijenio pokrete za servis. Ako pogledate pokrete kod servisa prije i poslije te povrede, vidjećete razliku. To je veliki izazov za profesionalnog tenisera, za sportistu uopšte. Kada si u individualnom sportu, onda ne možeš da radiš svoj posao."

19 : 03 Novak stigao Novak je stigao. "Emocije su lijepe, na istom terenu gdje sam osvojio Olimpijske igre, prelijepa osjećanja. Uslovi su bili izazovni, vjetar, kiša i sve, bilo mi je potrebno vrijeme da nađem ritam na terenu, sa udarcima, kretanjem, različiti uslovi u odnosu na Ženevu. Solidan meč."

19 : 03 Novo pomjeranje Pomjeren je Novak još jednom, na 19 časova.

18 : 46 Pomjerena Novakova konferencija Novakova konferencija pomjerena je za 20 minuta i počeće u 18.50 časova, bar bi tako trebalo da bude, ako ne bude novog odlaganja.

18 : 14 Čeka se Đoković Prva informacija od strane organizatora Rolan Garosa je da će Novak da dođe na konferenciju u 18.30 časova. S obzirom na čekanje i na kašnjenje na koje nas je navikao, to vrijeme je uzeto sa malom rezervom.

18 : 00 Rutinska pobjeda Đokovića Novak je prilično lako i ubjedljivo savladao Mekdonalda - 6:3, 6:3, 6:3.