Bio je treći teniser svijeta, a sad radi u banci: Miloš Raonić zaradio 17 miliona, pa započeo nov život

Miloš Raonić je nekad bio teniser i to treći na svijetu, a sad je odlučio da se poslije sporta okrene sasvim drugoj strani - bankarstvu.

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Bivši teniser, rođeni Crnogorac, Miloš Raonić je početkom godine okončao karijeru, ali je odlučio da ne odmara mnogo. Pronašao je novi posao. Nekadašnji treći teniser svijeta napravio je veliki zaokret u karijeri - Kanađanin je uplovio u svijet finansija i zaposlio se u kompaniji Goldman Saks u Njujorku.

Prema informacijama dostupnim na njegovom LinkedIn profilu, Raonić radi u okviru sektora "XIG Private Equity", a na toj poziciji nalazi se još od januara, kada se i povukao iz tenisa. Na njegov novi poslovni angažman pažnju je skrenuo teniski novinar Bastijen Fašan, koji je na društvenoj mreži X podelio snimak ekrana njegovog profila.

XIG, odnosno grupa za eksterna ulaganja kompanije Goldman Saks, deo je sektora koji se bavi upravljanjem imovinom. Njena djelatnost obuhvata ulaganja sredstava penzionih fondova, državnih investicionih fondova i osiguravajućih kuća u različite oblike alternativnih investicija, među kojima su privatni kapital, privatni kreditni plasmani i infrastrukturni projekti. Ulaganja se realizuju preko spoljnih upravljača fondovima, a uključuju i zajednička ulaganja i kupovinu udjela na sekundarnom tržištu.

To znači da Raonić nije dobio samo počasnu funkciju ili ulogu promotera kompanije, već je preuzeo konkretan posao u finansijskom sektoru. Iako je u teniskoj karijeri zaradio 15 miliona funti (više od 17.700.000 evra) rešio je da se oproba i na drugim poljima, suprotno od sporta.

Da je već zakoračio u taj svijet potvrđuje i njegova aktivnost na LinkedInu. Raonić je bio dio Foruma alternativnih investicionih fondova kompanije Goldman Saks, održanog u Njuportu, na Rod Ajlendu. Tom prilikom učestvovao je u razgovoru sa Patrikom Mekinroom, a tema njihovog izlaganja bila je otpornost i prevazilaženje izazova.

U januaru se oprostio od tenisa

Miloš Raonić je odlučio da napusti tenis početkom 2026. kad je na Instagramu napisao: "Došlo je vrijeme, povlačim se iz tenisa. Ovo je trenutak za koji znaš da će jednog dana doći, ali se nekako nikada ne osjećaš spremnim za njega. Ovo je onoliko koliko ću ikada biti spreman. Tenis je bio moja ljubav i moja opsesija tokom većeg dela mog života. Bio sam najsrećnija osoba što sam imao priliku da živim i ostvarim svoje snove.

Svakog dana sam mogao da dolazim i da se fokusiram samo na to da budem bolji, da vidim dokle će me to odvesti, i da igram igru sa kojom sam se, pukim slučajem, upoznao sa osam godina. Nekako je to postala moja potpuna opsesija i djetinjstvo, a zatim i moja profesija i život", napisao je između ostalog Raonić u dugačkoj poruci koju je objavio na mrežama.

Zašto se Raonić povukao iz tenisa?

Iako je koju godinu mlađi od Novaka Đokovića, odlučio je da okači reket o klin. Brojne povrede, problemi sa Ahilovom tetivom koji su počeli još 2021, bili su jedan od glavnih razloga da ga na terenu rijetko viđamo. Poslije 2020. nije odigrao više od desetak mečeva po sezoni, a potom je 2025. dobio i povredu ramena koja je očigledno bila i prekretnica - kraj karijere.

Navijači ga se, zbog krupne građe, sjećaju po ubitačnom servisu, a u karijeri je imao 8.445 asova i pobijedio je u 91 odsto gemova u kojima je servirao. Još statistike iz perioda karijere Miloša Raonića kaže da je pobijedio 31 meč protiv tenisera koji su u tom trenutku bili među prvih 10. Ne može se reći da karijera Kanađanina rođenog u Podgorici nije bila zapažena - bio je finalista Vimbldona, polufinalista Australijan opena, nekada treći teniser svijeta i osvajač osam ATP titula.

"Crnogorska veza" sa Novakom Đokovićem

Možda se Crna Gora ne može pohvaliti sjajnim teniserima, ali se i te kako može pohvaliti onima koji vuku korijene sa tog podneblja. Novak Đoković, pre svih. Ipak, tu je i Miloš Raonić, koji je rođen u Podgorici, ali je još kao mali, sa svega tri godine, krenuo put Kanade. Zbog toga je veza Novaka Đokovića i Miloša Raonića posebna, a na taj način se i srpski teniser oprostio od karijere bivšeg rivala.

"Čestitke, brate, na sjajnoj karijeri. Imaš mnogo razloga za ponos. Bilo je zadovoljstvo igrati s tobom na terenu. Vidimo se u Đedovini", napisao je Đoković na Instagramu uz emotikon smajlića, a uz fotografiju na kojoj je Miloš Raonić kao dijete.

Komšije sa Durmitora

Veliki je Durmitor, ali ipak... Da li je dovoljno veliki da iznjedri toliki broj šampiona? Dvojica tenisera, jedan koji je promijenio istoriju ovog sporta i jedan koji je imao izuzetno zapaženu karijeru - Novak Đoković i Miloš Raonić - vuku korijene iz Crne Gore. I mogli bismo da još suzimo njihovo porijeklo, recimo na Durmitor.

Porodica Đoković naselila se u selo Jasenovo Polje 1730. godine. Preci slavnog tenisera su tamo stigli sa Čeva, bježeći od Turaka, jer je Đoko Damjanović - po kome je porodica kasnije uzela prezime - ubio jednog agu. Novakov pradjed Neđeljko, sa suprugom Sarom, prodao je 1920. kuću u Jasenovom Polju i sa dva sina preselio u selo Voćnjak u Metohiji, gde je dobio zemlju kao nagradu za zasluge u ranijim ratovima.

Početkom Drugog svjetskog rata, porodica je ipak pobjegla nazad u Jasenovo Polje, zbog straha od albanskog noža. Tamo ih je primio Novak Đoković, po kome je mlađi sin Vladimir, u znak zahvalnosti, obećao da će jednog potomka nazvati imenom Novak. Tako je i Vladov unuk dobio ovo ime, a teniser koga već dvije decenije zna cijeli svijet je i likom nevjerovatno sličan pradedi.

Na svega 28 kilometara od Jasenovog Polja, vazdušnom linijom, nalazi se Žabljak, odakle korijene vuče Miloš Raonić. Raonićevi preci, uključujući baku i deku, bili su obrazovani - ona profesor biologije, on je magistrirao matematiku. Miloš je rođen u Podgorici 1990, tri godine poslije Novaka Đokovića, a sa tri godine se sa roditeljima, bratom i sestrom preselio u Kanadu, gdje je započeo karijeru vrhunskog tenisera.