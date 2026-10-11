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Bivši trener Novaka Đokovića ima novu karijeru: Pogledajte kako pleše sa Vandom

Bivši trener Novaka Đokovića ima novu karijeru: Pogledajte kako pleše sa Vandom

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Radek Štepanek je nekad ostvarivao velike uspjehe u tenisu, a sada je prešao na ples.

Radek Štepanek pleše Izvor: X/@lawanda50

Radek Štepanek je bio uspješan teniser, čak je jedno vrijeme bio i trener Novaka Đokovića. Sada je odlučio da se posveti nečemu potpuno drugačijem - plesanju. Tako je učesnik jedne od emisija.

U pitanju je emisija "Ples sa zvijezdama" u kojoj je bivši češki teniser pokazao i svoje plesne sposobnosti zajedno sa svojom partnerkom Vandom Bartošovom Detinskom.

Snimak njihovog plesa brzo je počeo da se širi po društvenim mrežama i mahom je izazvao pozitivne komentare. Radek je pokazao da se dobro snalazi i na plesnom podijumu.

Uspješna karijera i titule

Štepanek će 27. novembra da proslavi 48. rođendan. Tenisom se bavio od 1996. do 2017. godine i u karijeri je zaradio 11,3 miliona dolara. Najbolji rang mu je osmo mjesto (2006. godine).

Na grend slemovima mu je najbolji rezultat četvrtfinale Vimbldona 2006. godine, ali je mnogo više uspjeha imao u dublu. Tako je u igri parova osvojio Australijan open 2012. i US open 2013. godine u tandemu sa Leanderom Paesom. Sa reprezentacijom Češke je dva puta bio šampion u Dejvis kupu (2012. i 2013. godine). Ima i bronzu iz Rio de Žaneira u miks dublu sa Lusi Hradeckom.

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