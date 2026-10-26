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Srbin pravi tim kakav rukomet ne pamti: Upravo je oteo najboljeg golmana na svijetu

Srbin pravi tim kakav rukomet ne pamti: Upravo je oteo najboljeg golmana na svijetu

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Ljubomir Vranješ radi sjajan posao u Flensburgu, a izgleda da će naredne sezone pored braće Košta i Viga Kristensena dovesti i Emila Nilsena.

emil nilsen prelazi u flensburg Izvor: Marco Wolf / imago sportfotodienst / Profimedia

Nakon godinu dana Emil Nilsen napušta Vesprem i seli se u Flensburg? Makar takve glasine kruže Njemačkom. Najbolji rukometni golman sveta je prošle sezone sve iznenadio kada je iz Barselone otišao u Vesprem, a sada bi mogao opet da mijenja sredinu.

Emil Nilsen je počeo u Orhusu, zatim je branio za Skjern, a onda je u tri godine u Nantu pokazao da ga čekaju velika djela. Četiri godine je branio u Barseloni i njegov transfer u Vesprem je odjeknuo. Stigao je da igra sa Stefanom Dodićem i Draganom Pešmalbekom, ali da li ide?

Srbin pravi drim tim? 

Ove sezone sjajno brani, a nije nemoguće da ode u ambiciozni projekat sa sjevera Njemačke. Iako će Flensburg naredne godine ostati bez Simona Pitlika i Niklasa Kirkelokea, stižu braća Martim i Kiko Košta iz Sportinga. Viktor Kleve iz Gepingena i Vigo Kristijanson iz Erlangena.

Ekipa koju trenira Slovenac Aleš Pajović je zapravo pod upravom Srbina Ljubomira Vranješa. Nekada sjajni srednji bek koji je bukvalno promijenio način na koji se igra rukomet je rođen i odrastao u Švedskoj i igrao je za Šveđane, a kratko je bio i selektor Srbije. 

Ako dovede Emila Nilsena napraviće nevjerovatnu ekipu golmana. Tu su već Benjamin Burić i Simon Meler, ali je problem što bi Vespremu sigurno moralčo da se plati obeštećenje jer je Nilsen potpisao trogodišnji ugovor. 

(MONDO)

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Lazar Anđeković gol uz zvuk sirene
Izvor: ArenaSport
Izvor: ArenaSport

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Tagovi

Rukomet Flensburg Ljubomir Vranješ

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