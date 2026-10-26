Brazilac slavio u veleslalomu na početku nove sezone Svjetskog kupa

Brazilski skijaš Lukas Pinjeiro Broten pobjednik je veleslaloma u austrijskom Zeldenu, prve trke nove sezone Svjetskog kupa u alpskom skijanju.

Izvor: Sports Press Photo / Sipa USA / Profimedia

Broten je do trijumfa stigao ukupnim rezultatom od 1:44.72 minuta, prenijele su agencije.

Drugo i treće mjesto zauzela su dva Švajcarca. Drugi je bio Loik Mejar sa 0,48 sekundi zaostatka, a treći Marko Odermat sa 0,49 sekundi zaostatka za pobjednikom.

Takmičenje u Svjetskom kupu za skijaše nastavlja se 15. novembra, kad je na programu slalom u finskom Leviju.

(MONDO, agencije)