Loša vijest za ljubitelje skijanja: Poznata žičara se gasi poslije 40 godina, presudili manjak snijega i troškovi

Poznata skijaška žičara u austrijskom Pustervaldu trajno se zatvara poslije više od 40 godina rada, jednoglasnom odlukom opštinskog vijeća.

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Poznata žičara trajno se zatvara poslije više od 40 godina rada. Dve zime zaredom nije radila nijedan dan dok sve manje snijega odnosno visoki troškovi i sve stroži propisi onemogućili su njen dalji rad.

Opštinsko veće Pustervalda, mjesta u austrijskoj pokrajini Štajerskoj, jednoglasno je odlučilo da se žičara više neće puštati u rad.

Ova odluka posebno teško pada predsjedniku opštine Fritzu Štralhoferu, koji je upravo na toj vučnici kao dete naučio da skija, prenosi Hojte.

Presudili nedostatak snijega i visoki troškovi

Skijaška žičara prvi put je puštena u rad 1985. godine i decenijama je bila deo zimske turističke ponude ove male austrijske opštine, međutim, tokom poslijednje dvije zime nije bilo dovoljno snijega da bi mogla da radi.

Jedno od mogućih rješenja bila je ugradnja sistema za vještačko osnježavanje, ali je takva investicija bila preskupa za malu opštinu. Problem takođe predstavljaju i sve zahtjevniji tehnički i organizacioni zahtjevi, ali i stroži propisi i troškovi koji ih prate.

Tražili novog operatera, ali bez uspjeha

Opština je pokušala da pronađe način da žičara nastavi sa radom. Traženi su pojedinci ili udruženje koji bi mogli da preuzmu upravljanje i pronađu dugoročno održivo rješenje, ali potraga nije urodila plodom.

"Trudili smo se da pronađemo mogućnosti za nastavak rada, a na kraju smo tražili i pojedince ili udruženje koji bi mogli da preuzmu upravljanje. Nažalost, nismo uspjeli da pronađemo dugoročno održivo rješenje", poručio je Štralhofer.

Tako je, poslije četiri decenije, došao kraj jednoj od prepoznatljivih zimskih atrakcija Pustervalda. Predsjednik opštine ističe da je učinjeno sve što je bilo moguće kako bi se rad nastavio, ali da su se promenjeni uslovi pokazali kao prevelika prepreka.

Opština planira nove zimske sadržaje

Pustervald ipak neće ostati bez svih zimskih aktivnosti. Staze za skijaško trčanje trebalo bi i dalje da budu u funkciji, prenosi lokalni medij 5Minuten. Opština planira i izgradnju novog klizališta koje će biti pogodno i za bavljenje tradicionalnim austrijskim sportom sličnim boćanju na ledu.

Pustervald tako želi da se više usmjeri na zimske aktivnosti koje ne zavise od skupih sistema za vještačko osnježavanje. Žičara se više neće pokretati, ali njena priča ostaće deo istorije ovog mjesta.

"Naša skijaška vučnica zauvijek će ostati dio istorije Pustervalda", poručio je predsjednik opštine.

(Kamatica/MONDO)