Da li je lisabonska tragedija rezultat sabotaže? Istražitelji iznijeli stav

Portugalski istražitelji nisu pronašli dokaze o sabotaži nakon nesreće uspinjače u Lisabonu, u kojoj je poginulo 16 ljudi, a 21 je povrijeđena. Ispituju se tehnički kvar i održavanje kao mogući uzroci tragedije. Poznata je i nacionalnost svih žrtava.

Portugalska policija istražuje uzrok nesreće u Lisabonu, koja se dogodila u srijedu uveče. Portugalski istražitelji nisu pronašli dokaze o sabotaži, a među mogućim uzrocima razmatraju se mehanički ili problemi sa održavanjem, prenio je Gardijan.

Premijer Luis Montenegro nazvao je tragediju "jednom od najvećih u novijoj istoriji Portugala". Povrijeđena je 21 osoba, od kojih je pet u teškom stanju. Preliminarni izvještaj o nesreći na Elevadoru da Gloria biće objavljen u petak, saopštila je vladina kancelarija za istragu avionskih i željezničkih nesreća.

Među stradalima su i petoro Portugalaca, trojica britanaca, dvojica državljana Južne Koreje, dvojica Kanađana, po jedan Amerikanac, Ukrajinac, Švajcarac i Francuz. Policija je naknadno saopštila da je nemački državljanin za kojeg se mislilo da je poginuo zapravo živ i na liječenju u bolnici. Među žrtvama nema srpskih državljana.

Njemačko ministarstvo spoljnih poslova navelo je da je najmanje troje njihovih državljana hospitalizovano. Povrijeđeni su i građani Španije, Izraela, Brazila, Italije i Francuske, potvrdio je direktor Nacionalne zdravstvene službe Alvaro Santos Almeida.

Dauning strit je saopštio da je premijer Keir Starmer "duboko pogođen" smrću britanskih državljana i izrazio saučešće njihovim porodicama, dodajući da Velika Britanija stoji uz Portugal u ovim teškim trenucima.

Ostaci voza uspinjače Elevador da Glória uklonjeni su sa mjesta nesreće u četvrtak uveče i odvezeni na policijsko ispitivanje, dok je završen dan nacionalne žalosti. Glavni istražitelj Nelson Oliveira izjavio je da se preliminarni policijski izveštaj šireg obima očekuje u roku od 45 dana.

Za sada nema dokaza o sabotaži, a među mogućim uzrocima razmatraju se tehnički kvarovi ili propusti u održavanju.

Linija Gloria prevozi oko tri miliona putnika godišnje, među kojima su turisti i stanovnici Lisabona. Dva voza, kapaciteta oko 40 putnika svaki, povezana su sajlom kojom upravljaju električni motori.

Predstavnik sindikata Fectrans, Manuel Leal, izjavio je za lokalnu televiziju da su radnici ranije prijavljivali probleme sa zatezanjem sajle, što je otežavalo kočenje, ali je naglasio da je prerano tvrditi da je to dovelo do nesreće.

Iz kompanije Carris, koja upravlja uspinjačom, poručili su da su sprovedeni "svi protokoli održavanja", uključujući mjesečne i nedjeljne provjere, kao i svakodnevne inspekcije.

Predsednik kompanije Carris, Pedro de Brito Bogas, izjavio je da je uspinjača, koja je u saobraćaju od 1914. godine, prošle godine prošla planirani program kompletnog održavanja, a da se svakodnevno obavlja vizuelna kontrola u trajanju od 30 minuta.

Na konferenciji za novinare rekao je da je poslednja inspekcija izvršena devet sati prije nesreće, ali nije precizirao šta ta vizuelna provjera obuhvata niti da li su svi kablovi testirani.

Stotine ljudi, među kojima premijer, predsednik Marcelo Rebelo de Sousa i gradonačelnik Lisabona Carlos Moedas, prisustvovali su u četvrtak uveče misi zadušnici u crkvi Svetog Dominika.

Premijer je nesreću nazvao "tragičnim događajem koji prevazilazi granice i bolom koji nema naciju" i obećao brzu istragu radi utvrđivanja uzroka. "Nadležne vlasti će hitno sprovesti potrebne istrage kako bi se utvrdio uzrok ove tragedije i odgovornost, uz puno poštovanje prema svim žrtvama i njihovim porodicama", poručio je.

Gradonačelnik Moedas rekao je da ne postoje reči kojima bi se opisala bol koju grad osjeća: "Prikupljamo sve podatke kako bismo utvrdili ko je odgovoran. Lisabonu su potrebni odgovori."

