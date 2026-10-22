Najpovoljnije skijalište u Evropi zovu jeftinijom kopijom Alpa: Koliko košta piće poslije dana na snijegu

Istraživanje je uporedilo cijene piva i tople čokolade u evropskim skijalištima, a prvo mjesto zauzelo je Bansko u Bugarskoj.

Izvor: Sealok/Shutterstock

Povoljno skijanje mnogim iskusnim skijašima zvuči kao šala, posebno kada jednodnevni ski-pas može da košta i do 350 evra. Ipak, sve više pažnje privlače skijališta koja i dalje nude pristupačniji dan na snijegu.

Stručnjaci za osiguranje skijaša iz kompanije SportsCover Direct pristupili su ovoj temi iz nešto drugačijeg ugla. Umjesto ukupnih troškova zimovanja, uporedili su koliko košta piće poslije skijanja u centrima koji se često navode među najpovoljnijim evropskim destinacijama.

Prema njihovoj analizi, manje poznata skijališta nude povoljnije cijene za predah poslije staze. Na prvom mjestu našao se centar na jugozapadu Bugarske, a slijede destinacije u Rumuniji i na Kosovu.

Za potrebe rangiranja najprije je izdvojeno 50 evropskih skijališta koja se često smatraju povoljnim. Zatim su upoređene cijene standardne flaše piva i tople čokolade, na osnovu dostupnih internet jelovnika i podataka o ugostiteljskim objektima. Lista, dakle, ne predstavlja poređenje ukupne cijene zimovanja, smještaja ili ski-pasa.

Bansko na 1. mjestu

Na vrhu liste našlo se Bansko, skijalište na planini Pirin u jugozapadnoj Bugarskoj, koje se često opisuje kao povoljnija alternativa Alpima. Ima 15 žičara i staze za različite nivoe znanja, od početničkih do zahtjevnih. Jednodnevni ski-pas košta oko 70 evra, dok je prosječna cijena flaše piva, prema istraživanju, oko 2,38 evra, a tople čokolade oko 2,15 evra.

Rumunija na 2. mjestu

Slijedi Pojana Brašov, koja se predstavlja kao "najveće i najluksuznije planinsko odmaralište u Rumuniji". Pored skijanja, posjetiocima su na raspolaganju klizanje i sportski kompleks sa sadržajima za spuštanje na gumama i sankanje. Prosječna cijena piva iznosi oko 3,64 evra, dok topla čokolada košta oko 3,10 evra.

Na trećem mjestu nalazi se Đeravica, a među prvih pet su i Borovec u Bugarskoj i Babin Do u Bosni i Hercegovini. Drugu polovinu liste zauzimaju italijanska skijališta.

Pogledajte 10 najpovoljnijih prema cijenama pića:

1. Bansko, Bugarska

Prosječna cijena flaše piva: 2,38 evra

Prosječna cijena tople čokolade: 2,15 evra

2. Pojana Brašov, Rumunija

Prosječna cijena flaše piva: 3,64 evra

Prosječna cijena tople čokolade: 3,10 evra

3. Đeravica, Kosovo

Prosječna cijena flaše piva: 3,70 evra

Prosječna cijena tople čokolade: 3,10 evra

4. Borovec, Bugarska

Prosječna cijena flaše piva: 3,70 evra

Prosječna cijena tople čokolade: 3,16 evra

5. Babin Do, Bosna i Hercegovina

Prosječna cijena flaše piva: 4,17 evra

Prosječna cijena tople čokolade: 3,34 evra

6. Bardonekija, Italija

Prosječna cijena flaše piva: 4,29 evra

Prosječna cijena tople čokolade: 3,87 evra

7. Sauze d'Oulx, Italija

Prosječna cijena flaše piva: 4,59 evra

Prosječna cijena tople čokolade: 3,87 evra

8. La Tuil, Italija

Prosječna cijena flaše piva: 4,77 evra

Prosječna cijena tople čokolade: 3,81 evra

9. Červinija, Italija

Prosječna cijena flaše piva: 4,77 evra

Prosječna cijena tople čokolade: 3,87 evra

10. Sestrijere, Italija

Prosječna cijena flaše piva: 4,89 evra

Prosječna cijena tople čokolade: 3,93 evra

(Mondo)