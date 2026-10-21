Francuski grad na listi najboljih mjesta za život: Zemlju potresaju nemiri, a ovdje se dobro zarađuje i živi

Dok Francusku potresaju protesti zbog troškova života i javnih usluga, Grenobl se našao među najboljim evropskim gradovima za život.

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Francuska se suočava sa talasom protesta i nasilja na ulicama, dok se istovremeno jedan njen grad nalazi u samom vrhu evropske liste najboljih mjesta za život. Riječ je o Grenoblu, gradu na jugoistoku zemlje koji spaja razvijenu naučnu i tehnološku scenu sa planinskim pejzažima, mogućnostima za rekreaciju i drugačijim ritmom svakodnevice.

Prema istraživanju kompanije Oxford Economics za 2026. godinu, Grenobl je zauzeo drugo mjesto među evropskim gradovima po kvalitetu života, odmah iza Bergena u Norveškoj. Na svjetskoj listi našao se na četvrtoj poziciji u ovoj kategoriji, što ga svrstava među gradove koji se posebno izdvajaju po uslovima za svakodnevni život. Istovremeno, Francusku potresaju demonstracije koje su izbile zbog nezadovoljstva rastom troškova života, stanjem u školama i javnim uslugama.

Grad u podnožju Alpa koji se izdvaja po kvalitetu života

Grenobl se nalazi u jugoistočnoj Francuskoj, u dolini okruženoj planinskim masivima Bel Don, Šartruz i Verkor. Zbog položaja i prirodnog okruženja često se opisuje kao prijestolnica francuskih Alpa. Za njegove stanovnike planine nisu samo kulisa koja se vidi iz centra grada. U okolini postoje brojne mogućnosti za planinarenje, vožnju bicikla i druge aktivnosti na otvorenom, dok su skijališta francuskih Alpa dostupna za jednodnevne izlete.

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Jedna od poznatih gradskih atrakcija je žičara koja vodi do tvrđave Bastilja, sa koje se pruža pogled na Grenobl i planinske vrhove u okolini. Spoj urbanog života i prirode jedan je od razloga zbog kojih grad privlači ljude koji žele da profesionalne obaveze usklade sa vremenom za sebe.

Nije samo grad za ljubitelje prirode

Iako su Alpi jedan od njegovih najvećih aduta, Grenobl je značajan i kao centar nauke, visokog obrazovanja i tehnologije. U gradu i njegovoj okolini nalaze se univerzitetske ustanove, istraživački instituti i kompanije koje rade u oblastima elektronike, energetike, informacionih tehnologija i biotehnologije.

Među važnim institucijama je grenoblski centar francuske Komisije za atomsku energiju i alternativne energije, poznat po istraživanjima i razvoju novih tehnologija. Univerzitet Grenobl Alpi takođe ima važnu ulogu u naučnom i obrazovnom životu regiona. Zbog toga grad nije isključivo turistička destinacija, već i mjesto u kojem postoje mogućnosti za profesionalno usavršavanje i rad u stručnim oblastima.

Osim planinskih pejzaža, Grenobl ima i bogatu kulturnu ponudu. U starom gradskom jezgru posjetioci mogu da prošetaju uskim ulicama, svrate do kafića i restorana ili obiđu Muzej Grenobla, poznat po kolekciji umjetničkih djela koja obuhvata različite epohe. Zanimljiva je i četvrt Sen Lor an, uz obalu reke Izer, koja je poznata po istoriji i restoranima.

Grad je zanimljiv i ljubiteljima gastronomije. Region je poznat po orasima iz Grenobla, koji imaju zaštićenu oznaku porijekla, kao i po lokalnim sirevima i tradicionalnim jelima karakterističnim za francuske Alpe. Tako se dan proveden u prirodi lako može da se završi večerom u nekom od restorana u centru ili na obroncima iznad grada, uz pogled na planinske vrhove.

Šta pokazuje lista najboljih gradova za život?

Oxford Economics u svom Global Cities Indexu analizira 1.000 gradova širom svijeta, uzimajući u obzir pet širokih kategorija:

ekonomiju, ljudski kapital, kvalitet života, životnu sredinu i upravljanje gradom.

U kategoriji kvaliteta života razmatraju se pokazatelji poput očekivanog životnog vijeka, jednakosti prihoda i dostupnosti kulturnih i rekreativnih sadržaja. Grenobl se posebno ističe upravo po kombinaciji prirodnog okruženja, mogućnosti za aktivnosti na otvorenom i drugih faktora koji utiču na svakodnevicu stanovnika. Ipak, ovakva rang-lista ne znači da gradnema probleme niti da je život u njemu idealan za svakoga. Troškovi stanovanja, mogućnosti zaposlenja i lične potrebe i dalje su važni faktori pri izboru mjesta za život.

(Mondo)