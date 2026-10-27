Pukla bruka u tenisu, prijatelj mu spavao sa djevojkom: Pred kamerama nije mogao da sakrije bijes

Potpuni haos u svijetu tenisa, pojavile su se spekulacije da je Lorenco Muzeti spavao sa djevojkom Matea Beretinija. Intervju pokazuje da postoje problemi...

Izvor: Tiziana FABI / AFP / Profimedia

Teniski svijet potresa ljubavna drama, ljubavni trougao, neka vrsta telenovele, samo na italijanski način. Pojavile su se spekulacije oko haosa koji je nastao između Matea Beretinija i Lorenca Muzetija. I sve to je dodatno "zakuvao" intervju koji je obavljen uživo, ali da krenemo od početka.

Na društvenim mrežama su se pojavile spekulacije da je Beretini raskinuo vezu sa svojom djevojkom kada je saznao da ga je ona prevarila sa Muzetijem. Navodno je to došlo do Lorencove djevojke, ujedno i majke njihove dvoje djece. Veronika Konfalonijeri ga je otpratila sa društvenih mreža poslije toga.

Za sada ne postoje nikakve zvanične potvrde o svemu tome, ali se situacija "zakuvava" sve više. Postoje tvrdnje da je Veronika navodno zahtijevala od Muzetija da u stručni štab uvrsti njenog rođenog brata kako bi on pratio šta radi na turnirima i da je to bio uslov pomirenja.

"Jesmo li uživo?"

I guess we can’t ignore Musetti/Berrettini/ex girlfriends rumors anymore… https://t.co/00wUflWPVI — José Morgado (@josemorgado)October 26, 2026

Beretini je na turniru u Beču (Austrija) pobijedio Tomasa Martina Ečeverija (6:3, 6:4) i onda je dao intervju koji je izgledao veoma neprijatno. Da li je novinar slučajno ili namjerno postavio pitanje o Muzetiju? Ko zna. Ali, reakcija Beretinija je otkrila da postoji problem, pa su odmah krenule teorije zavjere da je to potvrdilo sve.

Novinar: Znam da voliš Italiju, tvoj prijatelj Muzeti je osvojio titulu, da li ti je to inspiracija?

Beretini: Da li je prenos uživo?

Novinar: Da, da, uživo smo.

Beretini: Aha, aha... Okej, u redu je. Znam da je naporno radio da se vrati, zaslužio je

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