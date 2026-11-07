logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Uspjeh bh. takmičara u kineskom rvanju: Dva zlata i srebro na Svjetskom prvenstvu

Uspjeh bh. takmičara u kineskom rvanju: Dva zlata i srebro na Svjetskom prvenstvu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Na Svjetskom prvenstvu u kineskom rvanju bh. takmičari imali su zapažen rezultat. Na turniru održanom u Italiji osvojene su tri medalje – dvije zlatne i jedna srebrna.

Reprezentacija BiH osvojila tri medalje u kineskom rvanju Izvor: Ustupljenja fotografija/Kungfu Wushu klub Lotos"

Na Svjetskom prvenstvu u kineskom rvanju bh. takmičari imali su zapažen rezultat. Na turniru održanom u Italiji osvojene su tri medalje – dvije zlatne i jedna srebrna.

Kungfu Wushu klub "Lotos" iz Banjeluke imao je svoje članove reprezentacije, a zapažen rezultat upotpunili su Mihailo Đumić (peto mjesto) i Igor Petrović (sedmo mjesto).

Do najsjajnijeg odličja stigli su Mila Đumić i Marija Palić, dok se Lea Vujasin okitila srebrom.

"Takmičenje je okupilo predstavnike 30 zemalja, a konkurencija je bila izuzetno jaka. O tome svjedoči i podatak da je u kategorijama u kojima su nastupali Mihailo Đumić i Igor Petrović bilo po 12 boraca", kazao je trener Dragan Đumić.

Posebno vrijedan rezultat ostvario je Mihailo Đumić koji se plasirao na prestižni grend slem turnir koji će biti održan na proljeće naredne godine u Kini. Riječ je o jednom od najznačajnijih svjetskih turnira u ovom sportu, na kojem države kandiduju svoje predstavnike, a plasman se ostvaruje kroz kvalifikacione mečeve.

Izvor: Ustupljenja fotografija/Kungfu Wushu klub Lotos"

Ulaznicu za ovo takmičenje osim Đumića obezbijedio je i Igor Petrović.

"Rezultati ostvareni u Italiji predstavljaju značajan uspjeh bh. takmičara, posebno imajući u vidu broj zemalja učesnica i kvalitet konkurencije. Za ovo takmičenje smo se pripremali šest mjeseci. Svi vodeći majstori kineskog rvanja rekli su nam na samom takmičenju da je naš tim značajno napredovao. Pred nama je svakako svjetla budućnost", poručio je Đumić, koji je na ovom takmičenju bio i djelilac pravde.

Možda će vas zanimati

Tagovi

rvanje Svjetsko prvenstvo

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC