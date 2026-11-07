Uspjeh bh. takmičara u kineskom rvanju: Dva zlata i srebro na Svjetskom prvenstvu

Na Svjetskom prvenstvu u kineskom rvanju bh. takmičari imali su zapažen rezultat. Na turniru održanom u Italiji osvojene su tri medalje – dvije zlatne i jedna srebrna.

Izvor: Ustupljenja fotografija/Kungfu Wushu klub Lotos"

Na Svjetskom prvenstvu u kineskom rvanju bh. takmičari imali su zapažen rezultat. Na turniru održanom u Italiji osvojene su tri medalje – dvije zlatne i jedna srebrna.

Kungfu Wushu klub "Lotos" iz Banjeluke imao je svoje članove reprezentacije, a zapažen rezultat upotpunili su Mihailo Đumić (peto mjesto) i Igor Petrović (sedmo mjesto).

Do najsjajnijeg odličja stigli su Mila Đumić i Marija Palić, dok se Lea Vujasin okitila srebrom.

"Takmičenje je okupilo predstavnike 30 zemalja, a konkurencija je bila izuzetno jaka. O tome svjedoči i podatak da je u kategorijama u kojima su nastupali Mihailo Đumić i Igor Petrović bilo po 12 boraca", kazao je trener Dragan Đumić.

Posebno vrijedan rezultat ostvario je Mihailo Đumić koji se plasirao na prestižni grend slem turnir koji će biti održan na proljeće naredne godine u Kini. Riječ je o jednom od najznačajnijih svjetskih turnira u ovom sportu, na kojem države kandiduju svoje predstavnike, a plasman se ostvaruje kroz kvalifikacione mečeve.

Izvor: Ustupljenja fotografija/Kungfu Wushu klub Lotos"

Ulaznicu za ovo takmičenje osim Đumića obezbijedio je i Igor Petrović.

"Rezultati ostvareni u Italiji predstavljaju značajan uspjeh bh. takmičara, posebno imajući u vidu broj zemalja učesnica i kvalitet konkurencije. Za ovo takmičenje smo se pripremali šest mjeseci. Svi vodeći majstori kineskog rvanja rekli su nam na samom takmičenju da je naš tim značajno napredovao. Pred nama je svakako svjetla budućnost", poručio je Đumić, koji je na ovom takmičenju bio i djelilac pravde.