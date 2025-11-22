Olimpijska medalja oduzeta Srbiji i dodijeljena Hrvatskoj

Zurab Datunašvili osvojio je bronzu za Srbiju na Olimpijskim igrama u Tokiju, ali će mu to odličje biti oduzeto jer je odbijena njegova žalba.

Srbija je i zvanično ostala bez medalje sa Olimpijskih igara. Oduzeta je bronza koja je osvojena u Tokiju i koju je donio srpski rvač Zurab Datunašvili (34). On je uložio žalbu na prvobitnu odluku koja je odbijena i definitivno.

Datunašviliju je tako potvrđena petogodišnja suspenzija. Prije Olimpijskih igara je pokušao da manipuliše uzorcima urina, dok je saopšteno i da je 2022. godine pokušao da izbjegava doping testiranja. Sve to zajedno dovelo je do dugogodišnje suspenzije koja neće mnogo uticati na njega jer je otišao u penziju.

"Potvrđujemo da je Sud za sportsku arbitražu odbio žalbu srpskog rvača Zuraba Datunašvilija koju je podnio zbog odluke o suspenziji donijete 19. septembra 2024. godine. To znači da je odluka potvrđena", navodi se u saopštenju Međunarodne agencije za testiranje.

Hrvatska uzima medalju Srbije

Umjesto Srbije, medalja iz Tokija završiće u Hrvatskoj. U rukama Ivana Hukleka kog je Datunašvili pobijedio u borbi za bronzu. O tome je pričao i predsjednik Hrvatske Zoran Milanović.

Pored olimpijske medalje, Zurab će ostati i bez zlatnih medalja sa Svjetskih prvenstava 2021. i 2022. godine.

