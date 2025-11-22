logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Olimpijska medalja oduzeta Srbiji i dodijeljena Hrvatskoj

Olimpijska medalja oduzeta Srbiji i dodijeljena Hrvatskoj

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Zurab Datunašvili osvojio je bronzu za Srbiju na Olimpijskim igrama u Tokiju, ali će mu to odličje biti oduzeto jer je odbijena njegova žalba.

Srbija ostala bez medalje sa olimpijskih igara Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Srbija je i zvanično ostala bez medalje sa Olimpijskih igara. Oduzeta je bronza koja je osvojena u Tokiju i koju je donio srpski rvač Zurab Datunašvili (34). On je uložio žalbu na prvobitnu odluku koja je odbijena i definitivno.

Datunašviliju je tako potvrđena petogodišnja suspenzija. Prije Olimpijskih igara je pokušao da manipuliše uzorcima urina, dok je saopšteno i da je 2022. godine pokušao da izbjegava doping testiranja. Sve to zajedno dovelo je do dugogodišnje suspenzije koja neće mnogo uticati na njega jer je otišao u penziju.

"Potvrđujemo da je Sud za sportsku arbitražu odbio žalbu srpskog rvača Zuraba Datunašvilija koju je podnio zbog odluke o suspenziji donijete 19. septembra 2024. godine. To znači da je odluka potvrđena", navodi se u saopštenju Međunarodne agencije za testiranje.

Hrvatska uzima medalju Srbije

Umjesto Srbije, medalja iz Tokija završiće u Hrvatskoj. U rukama Ivana Hukleka kog je Datunašvili pobijedio u borbi za bronzu. O tome je pričao i predsjednik Hrvatske Zoran Milanović.

Pored olimpijske medalje, Zurab će ostati i bez zlatnih medalja sa Svjetskih prvenstava 2021. i 2022. godine.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:12
TRUBAČI DOČEKALI ZURABA: Slavlje sa aerodroma se preselilo u kafanu! VIDEO
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

Možda će vas zanimati

Tagovi

Zurab Datunašvili Olimpijske igre rvanje

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC