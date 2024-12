Oglasio se Hrvat kome će pripasti "srpska bronza": Gruzijac suspendovan, a on ne slavi

Oglasio se Ivan Huklek koji je izgubio u borbi za bronzanu medalju od Zuraba Datunašvilija, dok je sada utvrđeno da je predstavnik Srbije bio dopingovan.

Izvor: ack GUEZ / AFP / Profimedia

Bivši reprezentativac Srbije u rvanju Zurab Datunašvili izbačen je iz sporta na pet godina i poništeni su mu rezultati koje je ostvario od 27. maja 2021. do 11. aprila 2023. godine. To znači da Srbija ostaje bez tri medalje, između ostalog i one sa Olimpijskih igara u Tokiju kada je donio bronzu.

Čeka se još zvanična odluka Međunarodnog olimpijskog komiteta (MOK), a po svemu sudeći pripašće Ivanu Hukleku iz Hrvatske koga je Zurabi Datunašvili pobijedio u meču za bronzu.

"Znam samo ono što sam pročitao u medijima, tako da ne bih previše komentarisao. Medalja bi mi mogla pripasti, ali vidio sam da je Gruzijanac uložio žalbu. Nema smisla baš govoriti o medalji sve dok ne vidimo kako će se završiti žalbeni postupak", rekao je Huklek za "Indeks".

Ne misli da je Datunašvili zbog toga dobio prednost: "Ne bih rekao da je borba bila sporna. Ja sam izgubio, nadmudrio me. Ne mogu reći da je on bio fizički bolji ili jači nego inače. Jednostavno sam ja u toj borbi loše rvao. Kad si pod nekim supstancama, imaš bolji oporavak, bolji fokus i izdržljivost, ali ja ne mogu reći da sam to osjetio u toj borbi", dodao je Huklek.

Kako je informacija stigla do predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića? "Pretpostavljam da je to saznao preko svog sina, koji je vrhunski rvač. Bio je treći na juniorskom prvenstvu ove godine. Sigurno je pričao s tatom, odnosno s predsjednikom, o tome", pretpostavlja Huklek.