Srbija ostaje bez medalje sa Olimpijskih igara?

Srbija bi navodno mogla da izgubi jednu od medalja osvojenu na Olimpijskim igrama u Tokiju...

Srbija bi mogla da ostane bez jedne od medalja sa Olimpijskih igara! Tako tvrdi predsjednik Hrvatske Zoran Milanović. Prema njegovim riječima radi se o medalji koju je osvojio Zurabi Datunašvili u rvanju. On je doneo bronzu tako što je na puto do finala pobijedio i Hrvata Ivana Hukleka.

Kako tvrdi Milanović, Datunašvili je navodno varao na uzorcima sa urinom i to je razlog zbog kog bi mogao da ostane bez odličja. "Čuo sam da je varao na uzorku sa urinom, a kako se to čuva osam godina i kako varalice i šarlatani moraju da strepe da će ih susresti ruka fer-pleja, to se i dogodilo. Čovjek će dobiti nagradu za 2021. godinu", rekao je Milanović.

Huklek je izgubio od Zurabija upravo u borbi za bronzu i to ubedljivo rezultatom 6:1 u kategoriji do 87 kilograma. Međunarodna agencija za testiranje (ITA) nedavno je saopštila da je Zurab suspendovan zbog manipulacije uzorcima urina i kao rezultat svega toga svi rezultati koje je ostvario od maja 2021. godine do aprila 2023. godine mogli bi da budu poništeni.

Podsjećanja radi, Datunašvili je poreklom iz Gruzije i upravo je u svojoj domovini bio uhapšen zbog učešća u protestima. Ubrzo je i pušten iz pritvora, ali mu prijeti i zatvorska kazna...