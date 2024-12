"Opet bih uzeo taj šut": Karlik Džouns se oglasio poslije poraza Partizana, zna šta je "ubilo" crno-bijele

Karlik Džouns pričao je sa novinarima poslije poraza Partizana od Asvela.

Partizanova serija pobjeda prekinuta je u Evroligi i to u beogradskoj Areni. Asvel je poslije dramatične završnice odnio trijumf (82:79). Francuski tim se bolje snašao kada se meč lomio i tako se izjednačio sa crno-bijelima po skoru na tabeli, sada oba tima imaju po 7-9.

Poslije meča sa novinarima je pričao Karlik Džouns. "Težak poraz. Nismo uspjeli da ih zaustavimo u samoj završnici, čak i sa svim tim smo imali šansu da pobijedimo, ali nije otišlo na našu stranu. Imamo naporan raspored, boli, ali moramo dalje", rekao je Džouns.

Imao je on i šut koji je možda mogao i da preokrene meč, pri rezultatu 78:76 za goste je imao otvoren šut sa poludistance, promašio je. "Nije ušla. Ponekad morate da trpite udarce. Mnogo puta je taj šut ušao, sada nije bio slučaj. Imao sam samopouzdanje da uzmem taj šut i ponovo bih ga uzeo, nije ušao i to je to."

"Slabije veče, neće se ponoviti"

Karlik je u prethodnom periodu bio jedan od lidera tima, ali je protiv Asvela odigrao ispod svog nivoa. Završio je meč sa 6 poena (3/10 za dva). "Nastaviću da igram, da se borim, da pokušavam da pomognem timu da pobedi. To se dešava, imate slabije veče. Siguran sam da se neće tako nešto ponoviti, ali sve to je Božija volja. Nastaviću da budem ja i da igram."

Jedan od presudnih faktora bio je skok, Asvel je imao 41, Partizan 29, od toga je francuski tim 17 uhvatio u napadu. "Skokovi su bili važan dio utakmice, imali su mnogo drugih šansi, ofanzivnih skokova, to nas je vremenom 'ubilo'. Uprkos tome, imali smo šansu da pobijedimo. Moramo da sredimo te male greške i biće to dobro. Nikada ne smijete ni da poletite poslije pobjede ni da padnete poslije poraza. Imali smo seriju pobjeda, svakako će ovo da bude lekcija za nas, da nastavimo da gradimo i da idemo naprijed."

Na tom meču Željko Obradović nije mogao da računa na Ifea Lundberga, Frenka Nilikinu, Marija Nakića, u sastavu su bili Vanja Marinković i Brendon Dejvis. Kapiten je odigrao nekoliko minuta i vidjelo se da nije u stanju da pruži više, dok je zamjenik kapitena presjedio meč na klupi. "Naravno da je teško, uvijek želite da igrate dobro protiv tima protiv kog igrate prvi put .Nije bilo Lundberga, Nilikine, Dejvis nije igrao, želimo im da se što prije oporave i da se vrate."

Slijedi meč sa Efesom u Istanbulu u petak koji je od velikog značaja, posebno pošto se u ponedjeljak igra derbi sa Crvenom zvezdom u ABA ligi. "Važna utakmica kao što je bila i ova. Gledaćemo snimke, vidjećemo gdje smo griješili. Ponekad već znamo gdje smo griješili, ali moramo da pogledamo snimke. Igrali smo dobro u posljednjih nekoliko utakmica, izgubili smo od dobrog tima, ali moramo da igramo svoju igru i da se borimo", zaključio je Džouns.