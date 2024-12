Lovernj razbio crno-bijele: "Nisam komforan, ne volim da igram protiv Partizana!"

Asvel je pobijedio Partizan, a od svih igrača francuskog tima ubjedljivo najbolji bio je Žofri Lovernj.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Da je mogao da bira koji meč će dobro odigrati Žofri Lovernj verovatno ne bi izabrao utakmicu protiv Partizana, ali tako se desilo. Asvel je savladao crno-bijele i upisao prvi trijumf na strani 82:79, a iskusni francuski centar je bio igrač utakmice. Upisao je 17 poena, imao je 9 skokova, a uz to je šutirao 6/8 za dva i 5/6 sa penala.

Proglašen je za igrača utakmice iako su sa jedne strane Dvejn Vašington sa 22, a sa druge Teo Maledon sa 21 poenom bili efikasniji od njega. Ipak nakon svega je rekao da mu nije baš drago zbog svega, iako je ponosan na igru svoje ekipe.

"Veoma lijepo, naročito što smo pobijedili ovdje u ovoj nevjerovatno vatrenoj atmosferi. Čestitam ekipi, Nisam baš bio komforan, ne volim da igram protiv Partizana. Našao sam način da igram dobro i ponosan sam zbog ove pobjede i želim sreću Partizanu do kraja sezone. Bio je veliki izazov igrati u ovoj atmosferi, ali dobro smo se snašli", rekao je on kratko poslije meča. Prije meča je dočekan ovacijama, pogledajte kako je to izgledalo:

Žofri Lovernj ovacije

Teo Maledon je bio dosta dobro čuvan u prvom poluvremenu, ai je u drugom došao do svojih poena i održao ekipu u prednosti. Nakon meča je istakao da je bilo jasno ekipi da mora da ima odličnih 40 minuta da bi pobijedili, a na kraju se to i desilo.

"Znali smo da će biti teška utakmica, morali smo da se držimo znali smo da će oni imati svoje nalete. Timski smo odigrali odlično, sjajni na ofanzivnom skoku, na rkaju su svi doprinijeli i napravili smo veliki posao. Svi su svjesni toga kakva je ovo publika. znali smo protiv koga igramo. Morali smo da smirimo sve to, ali mi smo bili u nekom mjehuru, igrali smo svoju igru", rekao je Francuz za "Sport klub".