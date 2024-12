Bivša žena Janisa Time se oglasila poslije njegove smrti.

Izvor: Printscreen/Instagram/sana osa

Janis Tima šokirao je sve kada je oduzeo sebi život u stanu u Moskvi. U oproštajnoj poruci koja je pronađena pored njega naslućuje se da je razlog za to bio rasturen odnos sa suprugom, ukrajinskom pjevačicom Anom Sedokovom.

Njegova prva supruga Sana, koju je ostavio zbog Ane, oglasila se na društvenim mrežama. Objavila je srceparajuće fotografije i snimke Janisa sa sinom. "Zahvalna sam svima za poruke i saučešće. Teško je prihvatiti šta se dogodilo. Oni koji su znali Janisa znaju da je on pozitivna i iskrena osoba, uvijek spremna da pomogne svima, sa velikim srcem. Bio je ambiciozan sportista koji je do uspjeha stizao napornim radom. Čuvaćemo ga u svojim sjećanjima", napisala je Sana na svom Instagram profilu.

Podsjećanja radi, Janis je 2019. godine živio u Moskvi i nastupao je za Himki i sa njim tada nije bila njegova porodica, tadašnja supruga Sana i njihov sin. Ona je i tada sumnjala da je on vara sa Anom što se ispostavilo kao istina na kraju. "Znam da si prije šest mjeseci počeo da me varaš. Ljetos si rekao da želiš da spasiš naš brak. Zanimljive vijesti", rekla je tada Timina supruga Sana, kojoj je egzistencija bila ugrožena tih mjeseci. Ona je zajedno sa sinom morala da potraži novi dom! "Po tvom shvatanju briga znači blokirati ženin bankovni račun da ne bi imala novca. Reći njoj i najvažnijoj osobi za tebe - našem sinu - da se iseli iz našeg stana i živi na ulici, potpisati papire za razvod da bi mogao biti slobodan za svoju novu damu, koja tvrdi da se ne viđa sa oženjenim muškarcima", pisala je Sana na društvenim mrežama tada. Ovo je Sana Ošo:

Vidi opis Javila se bivša žena košarkaša koji je sebi oduzeo život: Objavila srceparajuće slike i dirljivu poruku Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/sana__osa/printscreen Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Instagram/sana__osa/printscreen Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Instagram/sana__osa/printscreen Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Instagram/sana__osa/printscreen Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Instagram/sana__osa/printscreen Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Instagram/sana__osa/printscreen Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Instagram/sana__osa/printscreen Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Instagram/sana__osa/printscreen Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Instagram/sana__osa/printscreen Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Instagram/sana__osa/printscreen Br. slika: 10 10 / 10

Ana i Janis Tima počeli su da izlaze u tom periodu i on je tada pokazao u javnosti da je u vezi sa ukrajinskom pjevačicom. "U to vrijeme, Janis i njegova bivša žena su odlučili da se razdvoje, što je ona više puta izjavila u svojim intervjuima. A onda, željeći da me uvuče u ovu situaciju i ne priznajući nijednu svoju grešku, svoj gnjev je okrenula prema meni", u jednom intervjuu je izjavila Sedokova. Ovo je Ana Sedokova: