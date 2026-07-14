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Rvač iz Srbije Mustafa Pitić pao na doping testu, suspendovan tri godine

Rvač iz Srbije Mustafa Pitić pao na doping testu, suspendovan tri godine

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Mladi srpski rvač Mustafa Pitić (20) pao je na doping testu i suspendovan je na tri godine.

mustafa pitic srpski rvac pao na doping testu Izvor: FOTOGRIN/Shutterstock

Novi skandal potresa srpski sport. Mladi rvač Mustafa Pitić (20) pao je na doping testu i zbog toga je suspendovan. Moraće na prinudnu pauzu od tri godine. Ta zabrana važi od 4. juna 2026. godine do 4. juna 2029. godine.

On je na testu bio pozitivan na supstancu koja se zove furosemid. U pitanju je diuretik koji se koristi za smanjenje tjelesne maze ili maskiranje drugih supstanci. Zvanično stoji da je ustanovljeno "prisustvo zabranjene supstance ili njenih metabolita ili markera u tjelesnom uzorku sportiste - furosemid."

Srpski rvač imao je nekoliko dobrih rezultata na prvenstvima Srbije za uzrast do 20 godina. U kategoriji do 72 kilograma osvojio je bronzu u maju 2024. godine, treći je bio i na prvenstvu Vojvodine u oktobru 2023. godine.

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00:17
Aleksandar Kareljin, rvanje, rvač
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

(MONDO)

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Tagovi

rvanje doping

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