Šta Novaku treba za 25. grend slem trofej? Put do istorije vodi kroz 3 izazova

Novak Đoković, iako ima 39 godina, i dalje teži 25. grend slem tituli. Saznajte koje tri stvari mora da ispuni za uspjeh na Australijan openu.

Izvor: JESSICA LEE/EPA

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković, iako ima 39 godina, i dalje je i te kako prisutan na teniskoj sceni. Pred njim je još jedna uzbudljiva sezona i želja da stigne do 25. grend slem titule. Prva mogućnost javiće se već početkom 2027, na Australijan openu, a bivši teniser Rik Maći vjeruje da postoje tri stavke koje Srbin mora da ostvari kako bi još jednom ispisao istoriju.

Đoković je možda ostao bez plasmana na Završni masters, ali će naredne godine imati novu priliku da popravi situaciju. Iako je prije nešto manje od godinu dana igrao finale u Melburnu - pobijedio je Janika Sinera u polufinalu, ali je u borbi za trofej Karlos Alkaraz bio bolji. Na ostalim grend slemovima smo vidjeli tek obrise slavnog Đokovića. Zbog toga će u narednom periodu biti neophodna mnogo, mnogo bolja igra teniske legende.

Bivši trener sestara Vilijams, Marije Šarapove i Endija Rodika, Rik Maći, otkrio je svoju procjenu Đokovićevih šansi u Australiji - postoje tri stvari koje mogu da pomognu Srbinu da još jednom stigne do trona.

"Očigledno je da mnogo toga utiče na to", rekao je Maći u ekskluzivnom intervjuu za "Tennis Gazette".

Koje tri stvari Novak mora da ispuni?

Teniski trener je imao vrlo konkretne ideje, ali je jasno da ne zavisi sve od Novaka Đokovića. Prema Maćiju, Novak će morati da igra kraće mečeve, moraće da ima sreće u žrijebu, ali je isto tako važno da pobijedi Karlosa Alkaraza ili Janika Sinera.

Izvor: Joe Sutter / Pacific coast news / Profimedia

"Prije svega, mora da ima kraće mečeve. Ne može da igra pet setova na Australijan openu, pa odmah zatim još jedan meč u pet setova. To se neće dogoditi. Drugo, žrijeb mora da mu bude prilično povoljan.I treće, mora da pobijedi Alkaraza ili Sinera. To bi mogao da bude veoma težak zadatak, ali nikada ne smijete da otpišete srce šampiona", rekao je Rik Maći.

"Novak zna kako se pobjeđuje. Svi ti grend slem trofeji su iza njega. Ne mislim da je to nemoguće, ali će na Australijan openu 2027. biti mnogo teže nego 2026, jer sada protivnici znaju da imaju veće šanse protiv njega. To je važno", rekao je teniski trener.

"Oni više ne igraju protiv najboljeg svih vremena"

Imali smo izjave mladih tenisera koji, čini se, bez poštovanja govore o Srbinu. Da li je u pitanju želja da budu ravnopravni sa najboljim svih vremena, da li je u pitanju loša procjena, nekultura ili realnost, ostaće samo ugao posmatranja, pa je tako i Maći iznio svoje viđenje: "Više ne igraju protiv najboljeg svih vremena. Igraju protiv nekoga za koga vjeruju da imaju veće šanse da ga pobijede. To mijenja psihološki pristup meču."

"Činjenica da sa 39 godina i dalje igra na ovom nivou nešto je što ljudi ne cijene dovoljno. Ne shvataju koliko su za to potrebni mentalna snaga, motivacija, pa čak i način na koji se kreće po terenu. Tenis nikada nije vidio nešto slično na ovom nivou, a možda neće ni ponovo", zaključio je.

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