Karlos Moja: "Nije kao sa Rafom Nadalom, Novak Đoković je kao 99 odsto drugih"

Karlos Moja analizira prirodan proces povlačenja Novaka Đokovića iz tenisa, upoređujući ga sa drugim velikim igračima.

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Novak Đoković se nalazi u fazi karijere u kojoj se sve češće govori o njegovom povlačenju iz tenisa, a Karlos Moja smatra da je ono kroz šta srpski teniser trenutno prolazi potpuno prirodan proces. Bivši trener Rafaela Nadala napravio je poređenje sa svojim nekadašnjim pulenom, ali je istakao da se slična situacija prije ili kasnije dogodi gotovo svakom velikom teniseru.

Moja je u razgovoru za CLAY govorio o tome kako Đoković podnosi činjenicu da mu se karijera približava kraju i ocijenio da ne vidi samo sličnost sa Nadalom, već sa praktično svim igračima koji su u jednom trenutku odlučili da završe karijeru.

"Ne vidim samo paralelu sa Rafom, već paralelu sa 99 odsto igrača koji se penzionišu. Na kraju, ono što natjera 99 odsto igrača da se povuku jesu povrede, godine i istrošenost. Sve to znači da više ne možete da se oporavljate na isti način, da dan poslije dugog meča više niste tako oštri. Uz to, pojavljuju se igrači koji vas nadjačaju. To se dogodilo svima", rekao je Moja.

Španski trener smatra da je i Đokovićeva situacija dio tog prirodnog procesa, bez obzira na to koliko je srpski teniser tokom karijere uspijevao da pomjera granice.

"Zato mi je ono što se dešava Đokoviću potpuno normalno. Očigledno je da mu, s obzirom na godine, vrijeme ističe. Sve se jednom završi", poručio je Moja.

"Vidim paralele sa svakim velikim igračem u istoriji tenisa. Možda je jedini koji nije prošao kroz to bio Sampras, koji je osvojio US Open i nikad se nije vratio. Ali sa svima ostalima, navedite bilo kog velikog šampiona ili igrača koji to nije bio, 99 odsto njih živi, prolazi ili je prošlo kroz ono sa čim se Đoković sada suočava", objasnio je Moja.

Prema njegovim riječima, u jednom trenutku svaki teniser počinje da razmišlja o tome kada je pravi trenutak da kaže kraj, posebno kada napori koji su potrebni za profesionalni tenis više ne donose isti rezultat.

"To je potpuno normalan proces u kojem razmišljate o tome kada bi trebalo da se povučete, sve dok ne dođe trenutak kada kažete: 'Dobro, to je to, više ne mogu. Svi ti treninzi, sva ta putovanja - više nije vrijedno ako ne mogu da se borim za titule'", rekao je Moja.

Da li Siner i Alkaraz mogu da pobijede Nadala?

Moja se osvrnuo i na nivo koji trenutno pokazuju Karlos Alkaraz i Janik Siner, kao i na pitanje da li bi njih dvojica u svom najboljem izdanju mogli da pobijede Nadala na Rolan Garosu.

"U jednom meču, naravno da bi mogli da ga pobijede. Na duže staze, mislim da bi Rafa protiv njih dobio više mečeva. Ali u jednom meču, da, apsolutno. Posebno Alkaraz", rekao je Moja.

"Mislim da je Alkaraz trenutno najbolji na svijetu na šljaci, bez obzira na to da li osvoji Rolan Garos ili ne. U jednom meču Alkaraz očigledno može da pobijedi Rafu. I Siner može. Ali na duže staze, Rafa bi dobijao više mečeva", još jednom je podvukao Moja.

"Rafa je superioran na duže staze. I tačno je da bi, ako se meč protiv Sinera oduži, Rafa imao značajnu prednost. Manje protiv Alkaraza, jer se on fizički i mentalno dobro drži. Rafa bi bio favorit protiv njih, ali to ne znači da ne bi mogao da izgubi", zaključio je Moja.

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(MONDO)