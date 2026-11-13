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Novak Đoković čitao molitvu u Hilandaru: Prekrstio se, pa počeo da priča na srpskom

Novak Đoković čitao molitvu u Hilandaru: Prekrstio se, pa počeo da priča na srpskom

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Novak Đoković je prilikom posjete manastiru Hilandar čitao i molitvu "Oče naš".

Novak Đoković posjetio Hilandar Izvor: monah Milutin Hilandarac

Novak Đoković trenutno je na Svetoj Gori i tamo pronalazi mir i energiju za novu tenisku sezonu. Na jednoj stranici na Instagramu, koja je posvećena manastiru Hilandar, objavljen je i snimak najvećeg tenisera svih vremena kako čita molitvu.

Đoković je čitao molitvu "Oče naš" u hilandarskom sabornom hramu. Prekrstio se, pa na srpskom pročitao molitvu koja je dobro poznata pravoslavnim vjernicima. Prekrstio se i prije početka i po završetku čitanja molitve.

Srpski teniser je posvećen religiji i to nikada nije pokušavao da sakrije. Nosio je i krst na mečevima često, pa tako i za velike hrišćanske praznike šalje posebne poruke i putem društvenih mreža.

Poveo oca i strica sa sobom

Novak Đoković je sa sobom na Svetu Goru poveo i oca Srđana i strica Gorana. Svi zajedno bili su na liturgiji na Hilandaru. Provode vrijeme zajedno.

Što se narednih koraka tiče, srpski as je istakao da mu je sada glavni prioritet odmor, tako da mu tenis nije na vrhu liste trenutno.

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Tagovi

Novak Đoković hilandar Sveta gora

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