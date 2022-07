Arsić: Još jedno povećanje plata biće pogubno za realni sektor

Predstavnici Zanatsko-preduzetničke komore regije Banjaluka smatraju da će još jedno povećanje najniže plate u Republici Srpskoj biti pogubno po realni sektor i da će brojne radnje biti zatvorene, a radnici ostati bez posla.

Izvor: Shutterstock

Predsjednik ove komore Žana Arsić rekla je da je realni sektor već istrpio opterećenje, jer su plate već značajno povećanje u prethodnom periodu.

"Osim toga, samostalni preduzetnici i male radnje će vrlo brzo ući u PDV sistem, jer se povećao promet preko računa, te tražimo da se limit koji se odnosi na PDV poveća sa 50.000 KM na bar na 100.000 KM kako bismo mogli da funkcionišemo", rekla je Arsićeva novinarima.

Ona smatra da je puno bolje rješenje da Republika pomogne ovaj sektor sa još jednim neoporezivim dijelom plate ili smanjenjem doprinosa.

"Pozivam i sindikat da razgovaraju sa nama, jer smo mi i poslodavci i radnici, te smatram važnim da čuju i naše mišljenje i probleme sa kojima se suočava zanatske i preduzetničke radnje, jer nas ima više od 23.000 registrovanih, što nije zanemariv broj", rekla je Arsićeva.

Član Komore Slobodan Grgić smatra da će mladi preduzetnici posebno biti u teškom položaju ukoliko dođe do povećanja najniže plate.

"To povećanje će biti jako teško ostvariti. Ukoliko do toga dođe to će samo usporiti naše poslovanje, dovesti do zatvaranja radnji i odlaska mladih ljudi u inostranstvo", rekao je Grgić.

(SRNA)