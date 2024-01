Cijene nafte porasle zbog sukoba u Crvenom moru

Nakon esklacije sukoba u Crvenom moru, došlo je do porasta cijene nafte, dok su kamatne stope u Evropi i SAD smanjene.

Izvor: Osamah Yahya/ZUMA / SplashNews.com

Kako prenosi Rojters, nakon što su Velika Britanija i SAD pokrenule napad iz vazduha i mora na vojne ciljeve Huta u Jemenu, globalne cijene nafte su porasle za više oko 2 odsto. Razlog tome jeste zabrinutost da će zbog sukoba na Bliskom istoku doći do prekida lanaca snabdijevanja.

Podaci o inflaciji u SAD nešto su viši od očekivanih, što nije pokolebalo investitore da dođe do naglog smanjenja kamatnih stopa u Evropi i SAD.

Predsjednica Evropske centralne banke (ECB) Kristin Lagard rekla je da će do smanjenja kamatnih stopa doći ukoliko ECB bude sigurna da je inflacija pala na nivo od 2 odsto.

Globalna referentna vrijednost Brent skočila je za 2 odsto više, odnosno na 79 dolara po barelu, dok su američke cijene nafte, West Texas Intermediate, porasle za 2,1 odsto na 73, 55 dolara.

"Mislim da je još rano da se kaže kakve će posljedice imati ovaj sukob. Tržište za sada miruje, tako da ne vidimo da je došlo do previše promjena", rekao je šef Azijskog odeljenja Australijske banke (AZS) Kon Goh.

Padovi dionica na Vol Stritu ostali su isti, iako podaci pokazuju da su potrošačke cijene u SAD, za decembar, porasle više nego što je očekivano. Iako je došlo do neočekivanog porasta inflacije, to ne sugeriše da će doći i do porasta indeksa cijena (PCE). Indeks cijena izadataka za ličnu potrošnju (PCE) predstavlja profesionalni merač inflacije Američke centralne banke (Fed).

Na deviznom tržištu, dolar nije uspio da napreduje usljed inflacije, što je i očekivano. Indeks dolara promijenjen je na 102, 27 u odnosu na glavnog konkurenta, evro.

Napadi Huta učestali su u novembra i decembra, dok se sukob između zapadnih snaga i Huta se proširio, nakaon što je ova pobunjenička grupa napala više trgovačkih brodova u Crvenom moru.

(Mondo/Rojters)