Račić: Minimalnu platu treba smanjiti

Goran Račić, predsjednik Područne privredne komore Banjaluka, rekao je da nema osnova za povećanje najniže zarade u Republici Srpskoj i da ukoliko bi se gledali ekonomski pokazatelji, minimalnu platu treba smanjiti.

Izvor: Privredna komora RS

"Ako uzmemo u obzir ekonomske pokazatelje u ovoj godini gdje je industrijska proizvodnja u padu preko 6,5 posto, u prerađivačkoj industriji takođe je došlo do pada i broja zaposlenih. Imamo i pad proizvodnje u rudarstvu, energetici, i kada bi ekonomski posmatrali, mi ispunjavamo sve uslove da smanjimo najnižu cijenu rada", rekao je Račić.

On kaže da privrednici u Republici Srpskoj trenutno imaju pritisak partnera iz inostranstva koji traže da se cijene smanje da bi ostali u poslu sa njima, i u ovom trenutku, pitanje zarada je bitno u samoj kalkulaciji tih proizvoda.

"U ovom momentu ne može se uopšte razgovarati o povećanju minimalne zarade jer nema opravdanih uslova i realnih razloga. Imamo osjećaj da, ukoliko bi došlo do povećanja minimalne zarade da bi to prouzrokovalo velike probleme ne samo privrednim društvima već i u samoj potrošnji i trgovini, jer bi to bio lanac poskupljenja svih proizvoda. Radnici, a pogotovo penzioneri bi mnogo više izgubili ukoliko bi se povećala minimalna plata jer bi došlo do rasta cijena svih dobara koji oni koriste", rekao je Račić.

Naglasio je i da je minimalna zarada u Republici Srpskojkoja iznosi 900 KM, trenutno veća od FBiH za skoro 50 posto, a da je viša nego i u Srbiji koja je najveći investitor.

"Nije prirodno da mi imamo višu zaradu od same Srbije koja je naš najveći investitor. Minimalna zarada od 900 KM za desetak maraka biće veća nego što će biti najniža cijena rada u Srbiji u 2025. godini", rekao je Račić.

