Prevarant hrvatskog porijekla mora da vrati 64 miliona dolara: Cijenu lijeka podigao za 5.000 odsto

Izvor: YouTube/CNBC

Osuđeni prevarant Martin Škreli koji vuče hrvatske korijene moraće da vrati čak 64,6 miliona dolara profita koji su on i njegova bivša kompanija ostvarili povećanjem cijene Daraprima, lijeka za spasavanje života, za 5.000 odsto, presudio je američki savezni sudija u petak. istovremeno je tom internet provokatoru i bivšem generalnom direktoru, koji je trenutno na izdržavanju zatvorske kazne zabranjen bilo kakav rad u farmaceutskoj industriji do kraja života.

Odluka američkog okružnog sudije Denis Kote doneta je nedjeljama nakon sedmodnevnog suđenja u decembru. Federalna trgovinska komisija (FTC) i sedam država pokrenuli su 2020. godine slučaj protiv čovjeka koga su mediji nazvali „Pharma Bro“, dok Škrelijev advokat još nije dao komentar.

Škreli, hrvatsko-albanskog porijekla, bio je izvršni direktor kompanije Turing Pharmaceuticals, kasnije Viere, kada je podigao cijenu Daraprima sa 13,50 dolara na 750 dolara po tableti, nakon što je 2015. dobio ekskluzivna prava na decenijama star lijek koji liječi rijetku parazitsku bolest koja pogađa trudnice, oboljele od raka i AIDS-a.

Nakon što je osumnjičen za ovaj prekršaj, Škreli je to branio riječima da je to "kapitalizam na djelu" i rekao da su osiguranje i drugi programi osigurali da ljudi kojima je Daraprim bio potreban na kraju isti i dobiju. Međutim, ovaj potez je izazvao gnjev medicinskih centara preko Kongresa sve do predsjedničke kampanje 2016, kada je Hilari Klinton to nazvala "povećanje cijena“, dok je budući predsjednik Donald Tramp nazvao Škrelija "razmaženim derištem“.

Škreli je zatim ponudio bolnicama upola nižu cijenu leka, što je i dalje bilo povećanje od 2.500 odsto, da bi na kraju dao ostavku na mjesto generalnog direktora Turinga 2015, dan nakon što je uhapšen pod optužbom za prevaru sa hartijama od vrijednosti u vezi sa „hedž fondovima“ kojima je upravljao prije nego što je ušao u farmaceutsku industriju. Osuđen je i služi kaznu od sedam godina zatvora.

Viera Pharmaceuticals LLC tužio je federalni sud u Njujorku FTC ​​i sedam država: Njujork, Kalifornija, Ilinois, Sjeverna Karolina, Ohajo, Pensilvanija i Virdžinija, tvrdeći da je Viera podigla cijenu lijeka Daraprim i nezakonito stvorila „mrežu antikonkurentnih ograničenja“ kako bi spriječila druge kompanije da kreiraju jeftinije generičke verzije, blokirajući pristup ključnom sastojku lijeka.

Viera i njena matična kompanija, Phoenikus AG, složili su se prošlog mjeseca kako će pružiti pomoć do 40 miliona dolara tokom 10 godina i učiniti Daraprim dostupnim svakom potencijalnom generičkom konkurentu po cenu proizvodnje lijekova, dok je bivši izvršni direktor kompanije Viera Kevin Muleadi pristao da plati 250.000 dolara ako prekrši ugovor kojim mu se zabranjuje da radi za farmaceutsku kompaniju na sedam godina.

