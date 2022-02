Sjećate li se pada malezijskog aviona? Kažu da ga je oborio pilot

Avion kompanije "Malezija erlajnz" na letu "MH370", čiji je nestanak dugo zbunjivao stručnjake, oboren je u okviru zavjere ubistvo-samoubistvo, zaključili su istražioci, piše "Dejli mejl".

Istražilac u vazduhoplovstvu i penzionisani pilot Džon Koks rekao je u dokumentarcu "Skaj njuza" pod naslovom "MH370: konačna potraga" da gubitak aviona nije bio slučajan.

U avionu je bilo 239 putnika i članova posade kada je nestao iznad Indijskog okeana.

Zbunjujući gubitak aviona podstakao je napore u potrazi i spekulacije kada je letjelica nestala 2014. godine.

Koks vjeruje da se dokazi ne poklapaju sa postojećim teorijama.

On je za "Skaj njuz" izjavio da krivudava ruta aviona ne ostavlja nikakvu sumnju za to da je let preuzeo jedan od kapetana.

"Mislim da su dokazi prilično neoborivi da avion nije mogao letjeti rutom kojom je prošao sa svim odgovarajućim zaokretima, a da to nije bio manevar koji je bio isplaniran", naveo je Koks.

On je dodao da je tu rutu morao da prođe neko sa stručnim znanjem i sposobnošću, što ga je navelo na sumnju da su pilot i prvi oficir odgovorni za putanju leta.

Koks je napomenuo da je pilot Zaharije Ahmad Šah bio jedini u avionu koji je imao potrebno znanje i iskustvo da onemogući sistem za prenos podataka na "MH370".

Zbog tog razloga, Koks ne misli da je kopilot, prvi oficir Farik Abdul Hamid imao ulogu u nestanku letjelice.

Međutim, zbog nivoa sigurnosti potrebnog u istrazi, Koks je rekao da njegova teorija vjerovatno nikada neće biti dokazana.

Drugi istražilac Kanađanin Lari Vens rekao je da su događaji koji su doveli do pada aviona na letu "MH370" bili prilično jednostavni.

"Sudbina ovog aviona je krivično djelo, letjelica je namjerno oborena, tačno onako kako sam opisao u svojoj knjizi `MH370: riješena misterija`, u to ne sumnjam", naveo je on.