Tragovi na žrtvama identični: Istražioci tvrde da je obje turistkinje u Egiptu ubila ista ajkula

Dvije turistkinje koje su umrle nakon napada ajkule u Egiptu ovog meseca, ubila je ista tigrasta ajkula namamljena hranom tokom sezone parenja!

Izvor: YouTube/Screenshot/Weathernow/National Geographic channel

Dva napada ajkula u Egiptu tokom sezone parenja izvršila je ista zvijer koja je i dalje na slobodi, kažu detektivi za životinje.

Istraga je potvrdila da je dva odvojena smrtonosna stradanja u ljetovalištu Sahl Hašiš u blizini Hurgade u Egiptu ranije ovog mjeseca izvršila ista tigrasta ajkula. Dok ajkule inače idu u plitke vode tokom sezone parenja, stručnjaci tvrde da su prekomjerni ribolov i ljudi koji ubacuju hranu u more mogli da izazovu napade ajkula na nesrećne turistkinje.

Jedna od žrtava, 68-godišnja žena, očajnički je pokušavala da dopliva do kopna nakon što joj je ajkula otkinula ruku i nogu. Tijelo nestale Rumunke u kasnim 40-im je takođe otkriveno na obali Sahl Hašiša.

Komitet za zaštitu Crvenog mora i Udruženje za zaštitu životne sredine Hurgade (HEPCA) objavili su izvještaj na osam stranica o tome šta je uzrok smrti ove dvije žene! Gotovo identični tragovi ugrizaostavljeni na žrtvama ukazuju na to da su napadi na ove dvije žene koje su ronile u odmaralištu Sahl Hašiš bili od iste tigraste ajkule, a ništa ne ukazuje na to da je ajkula pronađena i eliminisana. Stručnjaci kažu da tokom sezone parenja, koja traje od sredine aprila do kraja jula, ajkule ulaze u plitku vodu pored obala radi toplije temperature i obilnih izvora hrane - što čini idealnim prostorom za dobar početak života beba ajkula.

Rituali parenja uključuju demonstraciju snage i eventualno "plesanje" kada ženka ajkule ispusti hemikalije u vodu kako bi podstakla interesovanje mužjaka. U slučaju napada u Egiptu, ostaci hrane koji plutaju u vodi mogli su da djeluju kao mamac za predatora, dodao je komitet. Prekomjerni ribolov i aktivna upotreba mjesta za ronjenje i snorkelinga takođe su navedeni kao glavni razlozi za napade ajkula u Crvenom moru.

Da bi se spriječilo da tigrasta ajkula ponovo napadne ove sezone parenja i u budućnosti, stručnjaci preporučuju praćenje područja gdje su se napadi dogodili - odmah prekinuti amaterski ribolov i dozvoliti samo licenciranim vodičima da nadgledaju ronjenje! Gledajući unaprijed, komitet predlaže uvođenje sveobuhvatnog programa za upravljanje zonama ronjenja kako bi se ronioci zaštitili od ajkula uz očuvanje morskog života.

Predloženo je da obustavljanje komercijalnog i amaterskog ribolova u Crvenom moru takođe bude obustavljeno tokom sezone parenja ajkula. Nakon ubistava, svim hotelima u odmaralištima u provincijama Crvenog mora rečeno je da pojačaju mere bezbednosti na plaži. Hoteli sada moraju da upozore goste na suzbijanje bacanja otpada od hrane u more, jer to privlači gomilu riba i može da navede divlju ajkulu da se vrati na obalu.

(MONDO)