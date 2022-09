Prvo obraćanje kralja Čarlsa: Odao počast kraljici, spomenuo princa Harija i Megan

Novi kralj Velike Britanije se prvi put obratio naciji.

Izvor: YouTube/CityNews

Novi britanski kralj Čarls III obratio se britanskoj i svjetskoj javnosti, nešto više od 24 sata nakon što je njegova majka i najdugovečnija britanska kraljica Elizabeta II preminula u 96. godini.

"Obraćam vam se danas sa osjećanjem tuge, Kraljica je cijelog svog života bila inspiracija nama i cijeloj porodici. Kraljica Elizabeta je živjela lijep život i služila naciji. I ja obećavam narodu da ću mu služiti. Zahvalan sam svima na izrazima saučešća, od svih naroda. Njena ljubav, vođstvo i razumijevanje bili su primjer za sve nas. Živela je ispunjenim životom, održala je obećanje o doživotnoj službi. U svim zemljama Komonvelta i celom svetu postoji veliko osjećanje zahvalnosti prema mojoj majci", rekao je u kratkom obraćanju novi britanski kralj.

On je dodao da se Elizabeta na svoj 21. rođendan "zaklela i život posvetila ljudima”. Bilo je to više od obećanja, to je bila obaveza. Žrtvovala se, nikad se nije promijenila. U životu smo vidjeli da voli tradiciju, ali i napredak koji nas je učinio velikim narodom, rekao je on.

"Kao što svaki član moje porodice može da potvrdi, ona je imala sposobnost da u svim ljudima vidi ono najbolje. Znam da njena smrt donosi veliku tugu i delim taj osjećaj sa svima vama. Kada je došla na tron, Ujedinjeno Kraljevstvo je bilo pod pritiskom posljedica Drugog svjetskog rata. Međutim, mi smo postali civilizacija koja se promijenila. Nevjerovatno sam ponosan što je Elizabeta II. učinio. Vladari imaju odgovornost. Vaspitan sam da cijenim tradiciju, vrijednosti i odgovornosti naše jedinstvene istorije. Zaklinjem se, sve dok mi Bog da, da ću čuvati vrijednosti naše zemlje. Gdje god da živite, u zemljama Ujedinjenog Kraljevstva ili širom svijeta, služiću vam s ljubavlju i odanošću. Moj život se sada mijenja. Neću više moći da dajem toliko vremena i energije nevladinom sektoru. Ovo je vrijeme promjena za moju porodicu. Dragi moja Kamila , sa kojom sam se oženio prije 18 godina, postaje kraljica supruga.

„Moj naslednik Vilijam sada postaje vojvoda od Kornvola, što sam ja bio više od pet decenija“, najavio je kralj.

Osvrnuo se i na princa Harija i njegovu suprugu Megan Markl.

"Želim da izrazim svoju ljubav Hariju i Megan. U ovim trenucima bićemo svi zajedno, kao Komonvelt, kao zajednica. U ime cijele porodice, mogu da vam izrazim najdublju zahvalnost za vaše saosjećanje i podršku, to mi znači više nego što mogu da opišem. Svojoj dragoj mami i pokojnom tati mogu samo da kažem hvala za svu ljubav i posvećenost porodici, posvećenost zemljama i narodima kojima je služila sve ove godine", zaključio je kralj Čarls III.

