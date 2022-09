Zbunjeni Džo Bajden: Gleda oko sebe i ne zna kuda da ide (VIDEO)

Predsjednik SAD Džozef Bajden zbunio se pred novinarima na konferenciji za medije.

Na snimku sa konferencije Globalnog fonda koji je objavljen na Tviteru vidi se američki predsjednik Džo Bajden koji ide i vraća se za govornicu, pa se od iste ponovo vraća. Sve se desilo nakon što je održao govor. On je potom krenuo da silazi sa bine da bi se naglo zaustavio i zbunjeno pogledao oko sebe. Kako prenosi Dejli mejl, djelovalo je da Bajden pita ljude u publici kako da siđe.

Dodatnu konfuziju napravio je muškarac koji je došao do mikrofona i rekao Bajdenu: "Uh, gospodine predsedniče, hvala vam", zbog čega se Bajden, koji je polako stigao do kraja bine, zaustavio, okrenuo i zbunjeno ga pogledao. Senator iz Teksasa Ted Kruz prokomentarisao: "To je bio užasan trenutak".

Pogledajte snimak zbunjenog Bajdena:

WATCH: Joe Biden appears confused on stage at The Global Fund Conferencepic.twitter.com/ObcUGsJBDL — Ginger Kaiser (@Gigi_Kaiser)September 22, 2022

Komentari koji su uslijedili ocijenili su ovu situaciju kao joše jeda nizu gafova koje imao američki predsjednik (79), kao kada je tokom svog prvog predsjedničkog putovanja u istočnoj Aziji pomiješao imena sadašnjih i bivših južnokorejskih lidera, ili kada je tokom obraćanja Kongresu Ukrajince nazvao "Irancima". On je svjetsku javnost šokirao kada je potpredsjednicu Kamalu Haris nazvao "predsjednicom Haris", i to više puta. Jedan gaf nastao je kada je izjavio saučešće američkoj porodici kada je rekao da je njihov član porodice "crkao". Njegov prethodnik Donald Tramp, nema blage riječi za Bajdena i rekao je da ima demenciju.

Mnogi smatraju da je predsjednik previše star i krhkog zdravlja da bi se ponovo kandidovao. Međutin, on ne odustaje od te ideje. U intervjuu CBS njuzu je na pitanje da li će se opet kandidovati odgovorio: "Samo me gledajte".

