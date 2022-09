Imaju čudan zahtjev: "Muškarcima koji jedu meso zabraniti intimne odnose"

Organizacija za zaštitu životinja PETA apeluje na žene da uskrate seksualne odnose muškarcima koji jedu meso.

"Vrijeme je da uskratite seksualne odnose muškarcima koji jedu meso. Budite odgovorne! Ovo je možda jedino rješenje da se spriječi klimatska katastrofa", apeluju iz organizacije za zaštitu životinja PETA (People for the Ethical Treatment of Animals).