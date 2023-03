Asad: NATO i SAD vode TREĆI SVJETSKI RAT, Sirija je na ruskoj strani

Sirijski predsednik Bašar Asad je rekao da NATO i Amerika uveliko vode treći svetski rat.

Izvor: YouTube/Printscreen/ AFP News Agency

Zapad već vodi "treći svjetski rat" - rukama ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskog i u proksi formatu, izjavio je sirijski predsjednik Bašar Asad u ekskluzivnom intervjuu za Sputnjik.

On je dodao da Damask priznaje nove granice Rusije. "Smatram da je treći svjetski rat u toku, iako je drugačiji po formi. Mislim na to da su svjetski ratovi ranije vođeni na tradicionalan način. Vojske nekoliko država borile su se protiv nekoliko drugih. Sada postoji ova situacija, iako zbog savremenog oružja, posebno nuklearnog, postoji odvraćanje od tradicionalnog rata, tako da se ratovi kreću ka proksi formi", rekao je Asad koji se juče u Moskvi sastao sa ruskim predsjednikom.

On je dodao da Zelenski danas ratuje u ime Zapada sa svojom nacističkom vojskom."Ista stvar, teroristi su vojske koje djeluju u ime Zapada u Siriji i drugim regionima", naglasio je Asad.

Damask priznaje nove ruske regione

Sirijski predsjednik je poručio da Damask priznaje nove granice Rusije sa pridruženim teritorijama DNR, LNR, Hersonskom i Zaporoškom oblasti. Prema njegovim riječima, ove teritorije su istorijski bile ruske i Sirija ih je priznavala još pre početka specijalne operacije, a takav stav Damaska je zasnovan na istorijskim činjenicama.

Sirijski lider je podvukao da narod u Siriji sa velikim oduševljenjem podržava Rusiju i njenu specijalnu operaciju u Ukrajini, kao i da će nakon pobjede Moskve u svijetu biti mirnije i bezbjednije."Upravo ovaj rat će početi da mijenja globalnu ravnotežu, budući da je dio stradanja u Siriji, Iraku i mnogim drugim zemljama prouzrokovao unipolarni svijet", smatra sirijski predsjednik.

Moguće je da Vašington prebacuje sirijske teroriste u Ukrajinu

Asad smatra da, iako Damask nema dokaze, potpuno je očekivano da Sjedinjene Američke Države mogu da prebacuju islamske teroriste iz Sirije u Ukrajinu radi konfrontacije sa Rusijom. Prema njegovim riječima, ekstremisti nisu otišli u Ukrajinu da bi učestvovali u vjerskom ratu, jer se tamo ne vodi takav rat, već su tamo prebačeni u saradnji sa Vašingtonom.

Sirijski lider je, pored toga, napomenuo da ukoliko sirijski dobrovoljci odu u zonu specijalne operacije radi pomoći ruskim vojnicima, to neće biti u ime države i sirijske vlasti neće biti obaviještene o tome.

Rusko prisustvo u Siriji ne treba da bude privremeno

Asad je takođe komentarisao rusko vojno prisustvo u Siriji i ocijenio da je dobra ideja povećanje njenog vojnog prisustva, kao i da ukoliko Rusija želi da proširi baze ili poveća njihov broj, to je pitanje tehničkog ili logističkog karaktera. „Vojno prisustvo Rusije u Siriji ne treba da bude privremeno i ograničeno samo na borbu protiv terorizma", ocijenio je Asad.

Ruske baze u Siriji, istakao je on, treba da budu opremljene najsavremenijim oružjem, kako bi se omogućilo efikasno obuzdavanje pretnji. Predsjednik Sirije smatra da velike sile ne mogu da se brane niti igraju odgovarajuću ulogu na svjetskoj sceni ograničavajući prisustvo samo na svojim državnim teritorijama. "One to moraju da rade van njihovih granica preko saveznika u svetu ili pomoću vojnih baza", dodao je sirijski lider.

Teroristi su alternativna vojska SAD i NATO

Sirijski predsjednik se osvrnuo i na naoružavanje Zapadom sirijskih militanata, rekavši da se to veoma aktivno odvija i da krijumčarenje i preprodaja zapadnog oružja iz Ukrajine, u tom kontekstu, neće imati veliku ulogu.

"Na primjer, Francuska je poslala teroristima najnovije protivtenkovske raketne sisteme. Nesumnjivo, po američkom nalogu. SAD su im dostavile savremene i napredne PVO rakete. Teoristi raspolažu svim satelitima. Šta znači curenje malih zaliha oružja? Ništa. Imaju sve, oni su alternativna vojska SAD i ostalih članica NATO", smatra Asad.

U planu 40 investicionih projekata Moskve i Damaska

Asad je, takođe, govorio i o ekonomskoj saradnji dvije zemlje i istakao da one planiraju 40 investicionih projekata u oblastima energetike, industrije, transporta, stambene izgradnje. On je dodao da će Moskva i Damask u narednim nedjeljama potpisati sporazum o ekonomskoj saradnji i da će se svaki projekat razmatrati i odobravati pojedinačno.

U Kremlju su 15. marta održani pregovori predsjednika Rusije Vladimira Putina i sirijskog lidera, koji je stigao u zvaničnu posjetu. Predsednici dvije države su održali sastanke sa delegacijama, a zatim tet-a-tet.

