Zelenski pozvao Trampa u Kijev: "Kažeš da možeš zaustaviti rat, dođi i uradi to"

Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski pozvao je bivšeg američkog predsjednika Donalda Trampa da posjeti Kijev, ali pod uslovom da može da zaustavi rat sa Rusijom u roku od 24 sata, kao što je nedavno obećao.

"Pozivam Donalda Trampa u Ukrajinu, u Kijev. Ako možete da zaustavite rat za 24 sata, mislim da će to biti dovoljno da dođete", rekao je Zelenski.

On je naveo da ga Trampova ideja o brzom okončanju rata u Ukrajini malo zabrinjava.

"Tramp kaže da će sam donositi odluke bez obje strane, odnosno bez nas. To sugeriše, da ako njegova ideja, koju niko nije čuo, ne funkcioniše za nas, naše ljude, onda će on u svakom slučaju učiniti sve da svoju ideju sprovede u djelo i to me malo brine", rekao je Zelenski za britanski "Kanal četiri.

Tramp je izjavio da bi da je predsjednik mogao odmah da okonča rat tako što bi uticao na Zelenskog i ruskog predsjednika Vladimira Putina da pristanu na nagodbu, navodeći da ima dobre odnose sa oba lidera, podsjeća portal "Politiko".

"Politiko" navodi da Tramp trenutno vodi ispred američkog predsjednika DŽozefa Bajdena u anketama u više ključnih američkih država kao favorit pred predsjedničke izbore ove godine.

(Srna)