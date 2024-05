Netanjahu: Najava Irske, Španije i Norveške o priznanju Palestine „nagrada za terorizam“

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu osudio je danas najavu Irske, Španije i Norveške da će uskoro priznati nezavisnu Palestinu kao ''nagradu za terorizam'' i naglasio da Tel Aviv ostaje odlučan kada je u pitanju pobjeda u Pojasu Gaze.

Izvor: Profimedia

Netanjahu je u saopštenju iznio tvrdnju da 80 odsto Palestinaca na Zapadnoj obali „podržava masakr koji je izveo Hamas 7. oktobra“,

“Ovom zlu se ne smije dati zemlja. To će biti teroristička država. Pokušaće da ponove masakr od 7. oktobra, a mi na to nećemo pristati“, rekao je on.

Izraelski lider je naglasio da “nagrada za terorizam neće donijeti mir“ i da odluka ovih zemalja o prizanju Palestine neće spriječiti Izrael da pobjedi Hamas.

Norveška, Španija i Irska najavile su ranije danas da će priznati palestinsku državu 28. maja.

Kako je rekao irski ministar spoljnih poslova Majkl Martin, Irska planira da prizna palestinsku državu na osnovu njenih granica iz 1967. godine, što uključuje Gazu, Zapadnu obalu, kao i da glavni grad i Izraela i Palestine bude Jerusalim.