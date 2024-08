Novi snimak atentata na Donalda Trampa: U ovom trenutku je napadač primijećen na krovu

Objavljen je novi snimak atentata na Donalda Trampa.

Izvor: Anna Moneymaker / Getty images / Profimedia

Novi snimak koji je objavila policija Pensilvanije prikazuje dramatične trenutke neposredno prije pokušaja atentata na Donalda Trampa u julu.

Na snimku se vidi trenutak kada policajac otkriva napadača na krovu zgrade, samo sekunde prije nego što je otvorio vatru na Trampovom mitingu. Uprkos ranijim upozorenjima lokalnih službenika, zgrada iz koje je napadač djelovao ostala je nezaštićena, što je dovelo do haosa i gubitka života.

Drugi prikazuje trenutak kada je policajac podignut na krov i ugledao napadača, nekoliko sekundi prije nego što je otvorio vatru na Trampov miting. Podsjetimo, tokom atentata Donald Tramp je u povrijeđen, dok je jedna osoba ubijena, a dvije su ranjene.

Snimci objavljeni juče

Policijska uprava grada Batlera objavila je snimke sa tijela i kontrolne table u četvrtak. Oni prikazuju trenutke frustracije, konfuzije i pogrešne komunikacije u trenucima prije i poslije pokušaja atentata. U jednom od snimaka, lokalni službenik je rekao da je tražio od tajne službe da popuni zgradu iz koje je napadač pucao, nekoliko dana prije skupa.

"Rekao sam im da moraju da postave momke tamo. Rekao sam im to u utorak", rekao je on, prema snimku koji je objavio "Wall Street Journal".

Atentat na Donalda Trampa Izvor: YouTube/ NBC News

Miting je održan u subotu, 13. jula, kada je i došlo do atentata. Na drugom snimku vidi se policajac okruga Batler dok ga kolega podiže na krov gdje je primijetio napadača. On brzo skače dole kada vidi da je napadač naoružan. Nakon toga trči ka policijskom vozilu kako bi uzeo oružje. Otprilike 40 sekundi nakon što je policajac prvi put ugledao napadača Tomasa Metjua Kruksa, on puca na Trampa.

Policajac viče kolegama da je on pravo tamo i pita ko ga drži na oku. "Ima naočare, dugu kosu", policajac opisuje napadača kolegama. Nakon što su se popeli na krov, policajci su vidjeli Kruksovo tijelo. U saopštenju od četvrtka, portparol Tajne službe Entoni Guljelmi rekao je da je agencija pregledala snimak.

I FBI istražuje incident.

