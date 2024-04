Ministar Ramo brani sinove: Pakuje nam se, operativac koji vodi sve ovo se dovodi u vezu sa ubistvom svoje supruge

Inspektor koji ovo vodi je nekoliko puta pokušao napakovati i uvijek je to padalo na sudu

Izvor: Facebook

Nakon informacija da su Arnel i Aldin Isak, sinovi Rame Isaka, ministra unutrašnjih poslova FBiH pretukli muškarca u Zenici na benzinskoj pumpi "DHD", što je za Avaz potvrđeno i iz policije, ministar Ramo Isak je demantovao te navode.

Ramo Isak za "Avaz" ističe da su saslušani svi svjedoci, a da je 10 policajaca bilo na intervenciji koji su vidjeli da je osoba otišla s tog mjesta bez povreda.

"Desio se incident ujutro oko 3 sata, kada je došla osoba pod dejstvom ili alkohola ili droga, rekao da će prebiti uposlenike dok je uposlenik sipao gorivo stranci. On je nasrnuo na uposlenika, nanijelo mu povrede, nakon čega je pozvana policija koja je tu došla. Lice su ponašalo u prisustvu policije neuračunjivo te su ga lišili slobode. To lice je odvedeno bez ikakvih povreda, a uposlenik je imao povrede i odveden je u Hitnu pomoć. Ovo što se pojavilo u medijima za to će sigurno biti krivične prijave protiv uposlenika Ministarstva unutrašnjih poslova i svih onih koji pokušavaju da napakuju, jer je više dosta! Prvo su prije par mjeseci meni pokušali napakovati, pa se onda pojavila osoba i dala izjavu da sa mnom nikada nije imala konflikte, što je i istina, a nakon toga se sve ušutilo", kaže Isak.

Mišljenja je da je ovo priprema za predizbornu kampanju određenih osoba u Ministarstvu.

"Dobio sam informaciju koji operativac, odnosno inspektor vodi istragu. Riječ je o inspektoru koji je nekoliko puta pokušao napakovati i uvijek je to padalo na sudu. Najlakše je dokazati istinu, teško je dokazati laž. Ne može se onakva izjava dati iz policije ako ima zapisnik, koji potvrđuje sve moje navode. Ono što je interesantno da se to nije pojavilo u biltenu sutra, nego je to planski sklonio da se to može pakovati. Moji sinovi nisu učestvovali o tome, nego su obavijestili i policiju i agenciju koja se bavi zaštitom. Uostalom, ko bi pravio na svom objektu bilo kakav problem", ističe Isak.

Dodaje da će se sigurno doći i do osobe "koja je poslala osobu na pumpu da pravi incident".

"Sigurno će se pokrenuti postupci protiv svih odgovornih, vjerujem u institucije ove države. Prošli put smo pustili da to prođe, ali ovaj put neće ostati na ovome. Već imamo informacije iz MUP-a ko to radi, koja je namjera", naglasio je Isak.

Upitan da li misli da je to povezano sa vrhom Ministarstva unutrašnjih poslova ZDK, Isak ističe:

"Vjerujem da je ovo povezano sa Ministarstva u Uprave policije, jer ovo obični operativci ne mogu da urade. Borim se protiv kriminala i objavio sam rat kriminalu i radim sve da kriminalci završe iza rešetaka. Pokušali su da kupe, prepadnu, sve da urade, a kada nisu ništa uspjeli pokušavaju da napakuju. Svi oni koji su u vezi s kriminalom, koji bilo kome montiraju, oni su također kriminalci i završit će gdje im je mjesto".

Naglašava da operativac koji vodi postupak je već par puta pokušao napakovati ljudima u okruženju ministra krivične prijave.

"On je lažno svjedočio i to je već padalo na sudu. Imam informacije da je utjecao na svjedoke da daju izjave. Operativac koji vodi sve ovo se dovodi u vezu sa ubistvom svoje supruge i vjerovatno ga drže da može odrađivati takve poslove. Prije 20-ak godina supruga tog operativca je navodno izvršila samoubistvo u kući sa njegovim službenim pištoljem. Takvi ljudi su najskloniji radnjama koje su nečasne. U policijskih redovima ne mogu biti oni koji pokušavaju montirati nešto", zaključio je.

(Mondo)