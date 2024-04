Predmet “Povratnik”: Optužen Banjalučanin za preko pola kilograma kokaina vrijednog oko 100.000 KM

Okružno javno tužilaštvo Banjaluka podiglo je optužnicu protiv Banjalučanina Bojana Miljkovića (41) koji je hapšen u avgustu prošle godine u akciji “Povratnik” kada je u stanu koji koristi pronađeno preko pola kilograma kokaina.

Izvor: MUP RS

S obzirom na to da se tereti da je pola grama prodavao po cijeni od 100 KM, ukupna vrijednost pronađene droge na crnom tržištu se procjenuje na preko 100.000 KM.

Miljkovića optužnica tereti da je u stanu u Banjaluci držao oko 520 grama kokaina, da je drogu vagao i prepakivao u manja pakovanja upresana u pvc vrećice.

“U periodu od početka 2023. godine do 31. avgusta 2023. godine, na području Grada Banjaluka kontinuirano, po prethodnim dogovorima, koje je ostvarivao neposrednim kontaktima i putem telefona, nakon što je od njemu poznatog lica neovlašteno nabavio veću količinu kokaina, navedenu opojnu drogu vagao i prepakivao u manja pakovanja, a potom je radi prodaje držao u stanu koji koristi i to upresanu i upakovanu u prozirne pvc vrećice, neto mase 521,203 grama, te i kod sebe držao kokain upakovan u 16 pvc paketića neto masa: 4,9624 grama, 4,9431 grama, 4,9580 grama…”, navodi se u optužnici.

Dodaje se da je upakovan kokain prodavao krajnjim konzumentima, i to u više navrata K.S. za iznose od 50 do 100 evra, u više navrata S.Z. za iznose od 100 KM za 0,5 grama kokaina, u više navrata B.G. za iznose od 100 do 500 evra…

“Time je učinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga”, piše u optužnici.

Miljković je od ranije poznat policiji po krivičnim djelima zloupotrebe opojnih droga. Hapšen je u januaru 2009. godine u akciji "Diler" u kojoj je tada zaplijenjeno 860 grama heroina. Okružni sud Banjaluka ga je 2010. godine, na osnovu prethodnog sporazuma o priznanju krivice, osudio na dvije i po godine zatvora zbog učešća u švercu narkoticima.

(Mondo)