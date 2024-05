Akcija spašavanja rudara traje više od 24 sata, pronađen njegov alat

Spasilačka jedinica više od 24 sata pokušava doći do zaglavljenog rudara, a pomažu im i rudari

Spasilački timovi došli su do alata kojim je radio rudar kojeg je zatrpalo nekoliko tona zemlje u jami Rudnika lignita "Mramor" kod Tuzle, što govori da se on nalazi u blizini, rekao je predsjednik Sindikata radnika Rudnika "Kreka" Zuhdija Tokić.

Tokić je dodao da je to pokazatelj da se nije pogriješilo i da se ide u pravom smjeru s ciljem pronalaska rudara.

"Nadljuski napori se ulažu. Uslovi su jako komplikovani i složeni, odron je stalno prisutan", rekao je Tokić i dodao da se neprekidno radilo cijelu noć, te da je i jutros nastavljeno da bi se što prije došlo do rudara.

On je naveo da četiri jedinice za spasavanje neprekidno rade, kao i da su to najbolji ljudi u rudniku "Kreka" koji to znaju raditi po uputstvima federalnog inspektora i drugih nadležnih tijela, prenose federalni mediji.

"Smjene se vrše na licu mjesta tako da se ne prekida sa radom. Ogromna je količina zemlje koja se obrušila, isključivo se radi ručno, oprezno i polako, kako se ne bi napravila veća šteta", istao je Tokić.

Akcija spasavanja rudara traje od juče ujutru, kada je ostao zarobljen u jami Rudnika lignita Mramor kod Tuzle nakon što se obrušila velika količine zemlje.

