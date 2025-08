Bubić: Biće upućen zahtjev za privremenu mjeru protiv izvršenja presude Dodiku

Krajnji cilj presude predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku bio je da mu se zabrani obavljanje dužnosti, izjavio je Goran Bubić, advokat predsjednika Republike, i najavio da će biti upućen zahtjev za privremenu mjeru da se utiče na njeno izvršenje.

Izvor: mondo.ba

"To je očigledno bio primarni cilj krivičnog postupka uz poniženje Ustava Republike Srpske", rekao je Bubić novinarima u Banjaluci, te dodao da će pravni tim osporavati navedeno.

On je naveo da se presuda predsjedniku Republike Miloradu Dodiku odnosila na opštepoznate činjenice iako zakonodavstvo ne poznaje taj institut.

Dodao je da ovaj slučaj nije mogao rezultovati tvrdnjom da je riječ o opštepoznatim činjenicama, kako je to navedeno u drugostepenoj presudi.

"To poznaje zakon o parničnom postupku. Međutim, ovo je vrlo zahtjevan postupak. Krivični postupak ima svoja pravila, a parnični postupak svoja. Bilo koja ljudska djelatnost u ovom slučaju je i pitanje postavljenja i bonskih ovlaštenja, što ne možemo smatrati opštepoznatom činjenicom", naveo je Bubić.

On je dodao da se u ovom slučaju takve činjenice moraju dokazati, te da nije riječ o prirodnoj nepogodi ili istorijskom događaju.

"Neprihvatljivo je da se to ne pokazuje u postupku. Bilo koja ljudska djelatnost je predmet dokazivanja ako ga osporava suprotna strana", naveo je Bubić.

On kaže da je predmet postavljenja Kristijana Šmita prenesen u sferu pravnog pitanja, i da je takav postupak dio pravnih procedura.

"Prije ocjene da li je nešto bilo po pravu moramo vidjeti da li se to dogodilo kao činjenica života", naglasio je Bubić.

Kada je riječ o retroaktivnosti u ovom postupku, Bubić je naveo da je primarni odgovor na žalbu odrbane bio zasnovan na tome da je riječ o informatičkom dobu u kojem je svako upoznat sa onim što se dešava.

"Iako smatraju da ono što je nametnuo Šmit predstavlja domaći zakon, oni kažu kako predmet ocjene u postupku ne može biti procedura donošenja zakon iako to uključuje pitanje donošenja tog zakona. To se ignoriše i kaže se da je to bilo poznato jer je to bilo u javnosti", rekao je Bubić.

On je naveo da u tom periodu, do objave, nije bilo govora o zaštitnoj mjeri zabrane obavljanja funkcije.

Apelaciono odjeljenje Suda BiH potvrdilo je ranije prvostepenu presudu predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku kojom je osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane političkog delovanja, "zbog nepoštovanja odluka Kristijana Šmita".

SRNA