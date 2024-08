Policija okupirala Trnovo: Osumnjičeni za korupciju Ibro Berilo je jedan od najbogatijih političara u BiH

Policijski službenici su pod nadzorom Tužilaštva Kantona Sarajevo provode akciju"“Incitat" u kojoj je osumnjičen i dugogodišnji načelnik Trnova Ibro Berilo.

Izvor: Ibro Berilo/Facebook

Berilo je opet kandidat za načelnika Opštine Trnovo i na ovim lokalnim izborima, a u toku svoje političke karijere u više navrata je mijenjao političke stranke.

U svojoj političkoj karijeri je od 1978. do 1985. godine bio član Saveza komunista, zatim od 1992. do 2002. godine član SDA. Od 2004. do 2011. godine je bio član Stranke za BiH, od 2012. do 2016. godine bio je član SDP da bi 2016. godine ponovo postao član Stranke demokratske akcije (SDA).

Berilo slovi i za jednog od najbogatijih političara u Bosni i Hercegovini.

U imovinskom kartonu kojeg je prijavio prilikom izbora za načelnika 2020. godine, Berilo je prijavio da je 2020. godine primio platu u iznosu od 41.621,59 KM i honorar od 20.000 KM.

Što se tiče imovine prijavio je da posjeduje dvije kuće kroz naslijeđeno suvlasništvo u vrijednosti od 250.000 KM, te zemljište u vrijednosti od 500.000 KM.

Za zemljište je navedeno da se radi o zemljištu sa objektom u izgradnji na području Opštine Novi Grad, te da je većina zemljišta koje posjeduje naslijeđeno.

U imovinskom kartonu je navedeno i da je na računu imao 20.000 KM, a pod odjeljkom drugo imovina u vrijednosti 140.000 KM.

Spisak nekretnina

CIN je naveo detaljan spisak nekretnina u vlasništvu ili djelomičnom vlasništvu Ibre Berila.

Tako se navodi da posjeduje kuću i štalu površine 162 metra kvadratna u vlasništvu 1/2 sa bratom Mujom Berilom u vrijednosti od 7.000 KM. Zemljište u Trnovu površine 695 m2, vrijedno 1.390 KM koje je kupio 2005. godine po cijeni od dvije KM po kvadratu, zatim zemljište u Trnovu površine 1.373 m2 vrijedno 13.730 KM koje je kupljeno 2016. godine.

U Sarajevu na površini od 2.088 m2 ima kuću vrijednu 300.000 KM. Zatim zemljište u Trnovu površine 3.691m2 vrijedno 36.910 KM u vlasništvu 1/2. Zemljište površine 5.532 m2 vrijedno 30.000 KM. Zemljište u vlasništvu 1/2 površine 10.682 m2 vrijedno 20.000 KM. Zemljište u vlasništvu 1/3 površine 10.775 m2 vrijedno 16.162 KM. Zemljište u vlasništvu 1/3 površine 16.900 m2 vrijedno 25.350 KM. Zemljište površine 27.250 m2 vrijedno 45.000 KM. Zemljište 27.775 m2 vrijedno 60.000 KM, zemljište u vlasništvu 1/3 površine 65.273 m2 vrijedno 130.000 KM.

Dalje je navedno i zemljište u Bosni i Hercegovini površine 8.862 m2 vrijedno prema procijeni 44.000 KM, zemljište površine 14.196 m2 vrijedno 70.000 KM i pomoćni objekat površine 115 m2 vrijedan 36.910 KM.

U registru javne imovine navedena je i imovina Berilove supruge, Saime i to zemljište sa štalom i farmom od 500 ovaca na površini od 12.320 m2 vrijednosti 200.000 KM. Kao imovina sina Mirzeta naveden je stan na Ilidži površine 62 m2 vrijedan 150.000 KM, zemljište površine 537 m2 vrijedno 5.000 KM, kuća i zemljište površine 657 m2 vrijedno 50.000 KM te pomoćni objekt površine 48 m2 bez navedene cijene.

Kao imovina sina Merima naveden je stan u Sarajevu površine 70 m2 vrijedan 160.000 KM i garaža površine 15 m2 vrijedna 20.000 KM.

Berilo je osumnjičen u predmetu sistematske korupcije u sektoru gradnje i pranja novca.

Iz Tužilaštva KS i SIPA je saopšteno da se aktivnosti provode zbog postojanja osnova sumnje da su počinjena krivična djela „Udruživanje radi činjenja krivičnih djela“, „Zloupotreba položaja ili ovlašćenja“ i „Pranje novca“ propisana Krivičnim zakonom Federacije BiH.

(Klix/MONDO)