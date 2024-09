Mladića iz Foče udarila struja: Popeo se na vagon kako bi se uslikao, pa zadobio teške povrede

Mladića iz Foče, koji je juče kumovao na svadbi, danas je udarila struja kada se u Priboju popeo na vagon radi fotografisanja.

On, kako piše agencija RINA, ima teške povrede nastale usljed strujnog udara. Prema riječima očevidaca, do nezgode je došlo na pribojskoj željezničkoj stanici kada se on popeo na vagoneu namjeri da se fotografiše za društvene mreže.