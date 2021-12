Udruženje noćnih klubova RS uputilo apel: Ovaj period čekamo kao ozebli sunce

Udruženje noćnih klubova RS uputilo je danas apel Republičkom štabu za vanredne situacije koji se odnosi na posljednju odluku kojom se izjednačava rad, odnosno vrijeme zatvaranja svih ugostiteljskih objekata sa noćnim klubovima.

Izvor: Udruženje noćnih klubova RS

Iz Udruženja kažu da ova odluka može imati pogubne posljedice po poslovanje klubova, koji su registrovani kao posebni ugostiteljskim objekti i kao takvi moraju da ispunjavaju određene uslove za rad, a sad su dovedeni pred savršen čin, odnosno praktično nelojalnu konkurenciju.

"U novogodišnjim praznicima dozvoljeno je radno vrijeme, da svi ugostiteljski objekti da rade do nekih 2 sata i to je uskratilo rad naših objekata. Ovim putem želim da pošaljem apel da dozvole rad noćnim klubovima do četiri sata, da se razdvojimo od ostalih ugostiteljskih objekata", rekao je Goran Srdić.

Iz udruženja noćnih klubova RS poručuju da je predstojeći period šansa da se bar djelimično ublaže posljedice po poslovanje noćnih klubova u Republici Srpskoj, koje su prouzrokovane pandemijom, a zbog čega su mnogi ugostiteljski objekti ove vrste u proteklom periodu ostali zatvoreni.

"Svi vlasnici klubova ovaj period čekaju kao ozebli sunce, nakon ovih praznika dolazi teško zatišje. Ovim postupkom mi možemo ići u bankrot. Molimo, apelujemo na vlasti da nas puste da radimo bar za vrijeme praznika u naše radno vrijeme. Ne tražimo ništa van okvira koji su ranije bili, samo da nam vrate radno vrijeme do 4 sata ujutru, jer sad smo došli u situaciju da noćni klub radi 2 dana sedmično, efekivno od 23 do 2 sata ujutro, a dnevni lokali od 7 do 2 sata, 7 dana u sedmici. Gurnuti smo u ćorsokak", kaže Strahinja Grahovac.