Gradsko vijeće donijelo odluku: U Mostaru zabranjen rad nedjeljom

Gradsko vijeće Mostara većinom glasova je usvojilo Odluku o radnom vremenu kojom se rad pravnih i fizičkih osoba iz oblasti trgovine zabranjuje nedjeljom, praznicima i neradnim danima.

Od ove odluke izuzete su trgovine koje se bave prodajom pekarskih proizvoda i cvjećare, koje nedjeljom i praznicima mogu raditi od sedam do 12 časova, dok je trgovinama koje se bave isključivo prodajom suvenira te tradicionalnim, starim zanatima i zanatima dopušten rad nedjeljom od osam do 24 časa.

Odlukom je propisano da pravne i fizičke osobe iz oblasti trgovine za dan sedmičnog odmora umjesto nedjelje mogu odrediti i neki drugi dan.

Ugostiteljski objekti na području Mostara mogu raditi do 24 časa, a disko klubovi, noćni klubovi i noćni barovi, u zatvorenim prostorijama, od 23 do tri sata uz puštanje i izvođenje muzike. Svadbenim salonima u zatvorenim salama propisano je radno vrijeme od 12 do četiri časa ujutro uz puštanje i izvođenje muzike. Svi ugostiteljski objekti koji puštaju muziku dužni su imati ugrađene limitatore-graničnike zvuka.

Za vrijeme turističke sezone u ljetnom vremenskom periodu od 15. juna do 15. septembra određuje se radno vrijeme i to najduže do ponoći radnim danom te do jedan čas iza ponoći vikendom, uz puštanje i izvođenje muzike, za ugostiteljske objekte koji posluju izvan kolektivnih stambenih objekata.

Za ugostiteljske objekte na otvorenom prostoru u ljetnom vremenskom periodu određuje se radno vrijeme najduže do ponoći radnim danom te do jedan čas iza ponoći vikendom, uz puštanje i izvođenje muzike za objekte koji se ne nalaze u okviru kolektivno stambenih objekata.

Radno vrijeme ugostiteljskih objekata u okviru kolektivno stambenih objekata sa živom muzikom dopušteno je do 23 časa uz jednokratno odobrenje.

