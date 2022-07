Šukalo pozvala vlasnike ugostiteljskih objekata u parkiću da se prijave za subvencije

Ugositelji, koji su morali da obustave svoje poslovanje usljed renoviranja parkića u centru grada, mogu da se prijave za subvencije putem javnog poziva koji je u toku, rekla je savjetnica gradonačelnika za društvene djelatnosti, Milada Šukalo.

"Svi ugostitelji putem javnog poziva imaju priliku da prijave svoje zaposlene i onda će, na osnovu tih prijava, Grad ispaltiti subvencije koje će se odnositi na period od aprila do decembra 2022. godine. S obzirom na to da nismo mogli u ovom periodu da im isplatimo i plate, dogovorili smo se da im produžimo subvencije za doprinose sve do kraja decembra, te da na taj način njima olakšamo maksimalno, te da nadomjestimo one nedostatke koji su oni imali zbog zatvaranja svojih ugostiteljskih objekata u toku radova", poručila je ona.