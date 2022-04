Stanivuković o Palasu, Gospodskoj, baštama kafića...: Centar Banjaluke za tri godine u potpuno novom ruhu

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković najavio je da će centralni dio grada i najpopularnije šetalište, Gospodska ulica, dobiti novo ruho.

Izvor: Grad Banjaluka

Prema njegovim riječima u ovoj godinu su planirana velika ulaganja kako bi Banjaluka po okončanju svih radova dobila jednu potpuno novu razglednicu.

"Bitno je naglasiti da mi ulažemo milion KM od Palate predsjednika pa sve do kuće Milanovića za potpunu rekonstrukciju te zone. Sve to, odnosiće se i na bašte ugostiteljskih objekata na toj lokaciji. To podrazumijeva da naši arhitekti usaglašavaju sve detalje sa vlasnicima ovih objekata", rekao je gradonačelnik, objavljeno je na sajtu Grada.

Osim toga, Grad radi i na novim štandovima, koji će zajedno sa novim izgledom Gospodske, dati novo ruho centru grada.

Poručio je da će Grad u potpunosti da finansira te štandove, ali u tom dijelu grada, oni bi se iznajmljivali zainteresovanim prodavcima.

"To nam je plan da uradimo i u Parku 'Mladen Stojanović', ali i u budućem najvećem gradskom parku. Sve će to biti estetski lijepo i privlačno. U ovom momentu, naš plan je javni poziv, koji je najobjektivnija stvar", poručio je gradonačelnik.

Uz sve to, kaže gradonačelnik, u planu je još mnogo projekata koji će u potpunosti da izmijene centar grada.

"Pored novih štandova, nove Gospodske, radimo i na lokaciji čuvene 'rupe'. Potrebno je reći da rješavamo imovinsko – pravne odnose kod spomenika banu Milosavljeviću. Ove godine gradimo i Centralno spomen – obilježje na Krašovom parkingu. Radićemo i hotel 'Palas'. Dakle, kroz tri godine očekujemo da centar grada dobije jednu potpuno novu, modernu sliku", zaključio je gradonačelnik Draško Stanivuković.