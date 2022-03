Stanivuković: Nastavićemo nagrađivati radnike koji na posao dolaze biciklom

Bonusi od 400 i 100 maraka, kojim je Gradska uprava nagradila radnike koji dolaze biciklom na posao finansirana je uz pomoć prodavnice biciklističke opreme i fonda Sindikata, pojasnio je za Mondo gradonačelnik Draško Stanivuković.

Izvor: MONDO/Dragana Božić

U prošli petak ispred Gradske uprave dodijeljeni su vaučeri od 400 maraka za tri radnika koja su najviše dolazila biciklom na posao, dok su 100 maraka dobili svi koji su učestvovali u ovom mini takmičenju.

Komisija, sastavljena od predstavnika Sindikata i poslodavca, u saradnji sa rukovodiocima organizacionih jedinica je vodila evidenciju o učestalosti dolazaka na posao biciklom.

Stanivuković kaže da je ovo (nagrađivanje) pozitivna praksa koja će se nastaviti u budućnosti, u cilju podizanja svijesti o korištenju bicikla kao prevoznog sredstva.

„Naš partner pri ovom projektu, 'Jošo' sportski šop, od sebe je donirao vaučere od 400 maraka da kupite ili obnovite svoj bicikl. Drugi bonus od 100 KM je mali stimulans koji možemo da dajemo preko Sindikata, koji ima svoj fond, a služi za određene jubileje, osmomartovske ili prvomajske praznike, ali i za ovo. Nastavićemo sa tim, smatram da je to odlična stvar. Imamo mnogo veći broj ljudi koji dolaze biciklom, što prije nije bio slučaj. Mijenjamo svijest, gradimo biciklističke staze i parkinge za bicikle i smatram da je to put kojim treba da idemo", rekao je on.

Stanivuković navodi da ovo nije jedini stimulas za radnike banjalučke Gradske uprave, jer neki radnici imaju subvencije za javni prevoz.

„Finansiramo i radnike koji idu javnim prevozom, jer su to sve alternativni načini prevoza u odnosu na automobile. Moramo da redukujemo broj učesnika u javnom saobraćaju zbog gužvi, ali i životne sredine našeg grada“, zaključio je Stanivuković.

(MONDO)