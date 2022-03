Stanivuković: Laž je da su investitori odustali od Ramića, Dodik ih vuče u Laktaše

Izjava gospodina Milorada Dodika da su investitori odustali od Poslovne zone "Ramići" i naše Banjaluke je najveća podvala i laž, kazao je gradonačelnik Banjaluke, Draško Stanivuković.

Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk

Stanivuković je, komentarišući vijest da su italijanski investitori saopštili Dodiku da im Poslovna zona Ramići ipak ne odgovara, poručio da "zna da ih je on lično, na neki način, zamolio da kažu da im kapaciteti Banjaluke ne odgovaraju, te im ponudio da ulože u Laktaše, što će se i desiti".

Ističe da gradska administracije neće odustati od investicija nekoliko miliona i toga da investitori ulažu u grad na Vrbasu, prenose Nezavisne.

"SNSD je tri puta odbijao investitore ovdje, iz razloga što navodno ne valjaju, a kako sada valjaju za Laktaše ili bilo koju opštinu u Republici Srpskoj?", upitao je Stanivuković.

Tvrdi da je Dodik iz političkih razloga otjerao investitore iz Banjaluke.

"Kažu da su odustali i baš njemu došli da saopšte, što nije istina. Došli su na razgovor sa njim jer bez podrške Vlade Republike Srpske nije moguće realizovati velike projekte. Iako je Banjaluka zainteresovana za investitore, i oni za nju, SNSD će naći neku drugu opštinu, a najvjerovatnije će to biti Laktaši", rekao je Stanivuković.

Naglašava da "Banjalučani treba da znaju da grad zbog političke odluke SNSD i Dodika ostaje bez najveće investicije u posljednjih 20 godina i novih radnih mjesta".

"Znamo da italijanskom investitoru odgovara Poslovna zona Ramići, možemo to i dokumentovati jer imamo pismo namjere investitora u kome to piše. Tako da ta priča nije tačna i jasno je da se radi o političkom potezu", rekao je on.

Naglašava da "Grad ima još tri zainteresovana investitora za Ramiće, ali zna da SNSD ni to neće podržati".

(MONDO)