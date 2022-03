Stanivuković povodom bilborda na kojem se nalazi vlasnik "Ekvatora": Rizikujem svoj život, jer tražim pravdu (FOTO)

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković poručio je danas da lično on finansira bilborde "posvećene" vlasniku firme "Ekvator" Đoki Davidoviću, od kojih je Grad izgubio imovinski spor vrijedan skoro dva miliona maraka.

Stanivuković kaže da je u pitanju kriminalni poduhvat u kojem su učestvovale i sudije, te da je Grad pripremio pravne mjere koje će preduzeti protiv firme "Ekvator".

"Da li je to stavljanje mete na čelo, jer se ovaj čovjek ne bavi javnim životom ali se bavi javnim novcem. Sve hijene koje preko korumpiranih sudova i udružene mafije žele da skinu novac sa računa Grada proćiće isto ovako želim da javno kažem šta oni rade. On je oteo dva miliona za zemljište koje je gradsko, a od povezanih osoba je platio to isto zemljište od 300.000KM. Dotična Gordana Vojvodić (sudija) je uradila nevjerovatan presedan, ona je potpisala da dva miliona ne ide na račun firme Ekvator, već fiktivne firme koju je takođe osnovao Đoko Ekvator", kaže Stanivuković.

Napomenuo je da Zakon o unutašnjem platnom prometu podrazumijeva da se cesija ne može uraditi ako je firma pod stečajem i ako su računi blokirani.

"Sram da bude Gordanu, i njen će bilbord biti u gradu. Treba da budu njihovi bilbordi, to su hijene, kriminalci. Znate li kome se stavila meta na čelo, meni Drašku Stanivukoviću, ja rizikujem svoj život jer tražim pravdu", rekao je on.

Sa improvizovane govornice, ujedno je pokazao na okolne zgrade za koje tvrdi da ih Đorđe Davidović gradi bez građevinske dozvole.

Stanivuković je, takođe, rekao da sa spiska od 22 osobe koji je juče najavio, neće svi biti na bilbordima i da je ovo bio “samo vid opomene”.

Dodaje da su urađeni svi pravi koraci kako bi se stalo na kraj kriminalu.

"Đoko je Gradu dužan 397.000 KM. Ovaj bilbord će stajati ovdje bar godinu-dvije dana, a ako treba ja ću snostiti sve troškove, ja sam na strani pravde, građani moraju da znaju istinu", poručio je Stanivuković i najavio da će naredne sedmice, kako je rekao, biti i priče o kriminalu u Vodovodu i ZIBL-u.

Podjećamo, vlasnik firme Ekvator najavio je juče tužbu protiv gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića zbog bilborda koji je osvanuo juče na dvije lokacije u gradu.

"Ovim on negira sud i vrijeđa mene na sve moguće načine. Na bilbordima piše neistinu, što je po svim zakonima neprimjereno i zabranjeno. On piše da ja otimam pare. Pa ne nosi on pare u gepeku od svog džipa, koji mu je otac kupio, pa da neko može oteti pare. Ali, ovim će se pozabaviti moj advokatski tim koji je i vodio spor. Vidjećemo hoće li biti tužba ili nadoknada štete, kleveta ili krivična prijava za zloupotrebu položaja. To će pravni tim da utvrdi, kada sagledaju sve i saznaju putem MUP-a ko je to štampao i ko je radio”, rekao je juče Davidović.

