Stanivuković: "Ekvator" skinuo sa računa Grada skoro dva miliona maraka

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković saopštio je da je firma "Ekvator" skinula sa računa Grada jutros skoro dva miliona maraka, podsjećajući da se radi o zemljištu "Toplane" u naselju Starčevica.

"To je jedna katastrofa, jedan ozbiljan kriminal koji vreba oko grada. Moramo ozbiljno da razmislimo kako da postupimo sada, jer nam je takvim činom pojeden jedan most, dvije tri ulice. Gade mi se takve stvari, mogu reći da sam emotivan zbog toga. Dao sam pravnicima da pripreme odgovor na to, da pokušamo da djelujemo na sve moguće načine", rekao je danas Stanivuković.